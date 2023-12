Ex asistente acusa a Vin Diesel de acoso sexual mientras filmada Rápido y Furioso 5

El jueves 21 de diciembre, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, una antigua asistente del actor y productor estadounidense Vin Diesel, presentó una demanda por acoso sexual y despido injustificado contra él. Los presuntos hechos ocurrieron en el 2010, en la ciudad de Atlanta, durante el rodaje de “Rápidos y furiosos: 5in control (2011)”.

Entre los actos lascivos mencionados en el documento legal, apuntan medios internacionales, se encuentra: forcejeo, sometimiento físico y masturbación. Además de mala praxis laboral.

La demandante, a quien nos referiremos con el nombre de Asta J., explica que decidió guardar silencio durante 13 años ante el miedo de perder el permiso de residencia en Estados Unidos.

¿De qué acusa a Vin Diesel su ex asistente?

Gracias a los artículos “Vin Diesel es acusado de agredir sexualmente a una ex asistente”, escrito por Julia Jacobs, para New York Times; junto con “Acusan a Vin Diesel de agresión sexual [...]” de Dan Heching y Cheri Mossburg para CNN, conocemos la siguiente información:

De acuerdo con The New York Times y CNN, en el 2010 en la ciudad de Atlanta, Asta J. fue contratada para trabajar como asistente de Vin Diesel. Tras dos semanas de jornada laboral, el actor realizó un acercamiento físico no autorizado, tocando diversas partes del cuerpo de la joven, a pesar de que ella oponía resistencia.

Asta J. tratando de tomar distancia del presunto agresor, corrió a un baño cercano, momento en que alega fue sometida contra la pared, obligada a tocar el miembro erecto de Diesel y presenciar cómo el actor se masturbaba frente a ella.

Horas después del episodio, se comenta que Samantha D., hermana del hoy demandado, llamó a la asistente para informarle que sus servicios profesionales no serían ya necesarios. En teoría, cuando Asta J. refirió el incidente de carácter sexual , este fue minimizado por Samantha D., quien lo denominó como “un pasatiempo de su hermano”.

La demanda es contra Vin Diesel y su entorno

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles no solo incluye a Vin Diesel, también va dirigida en contra de la productora “One Race”, propiedad del actor, y de la presidenta de dicha compañía en el 2010: Samantha D., hermana del protagonista de la saga de “Rápidos y furiosos”.

La querella incluye alegatos, entre otros, de acoso sexual, ambiente de trabajo hostil, supervisión negligente y despido injustificado.

Se presume que los abogados de Asta J. solicitan 10 mil dólares de compensación por cada cargo.

De igual manera, el equipo de letrados explica el motivo de presentar la demanda casi 13 años después de los hechos narrados en ella: “ [A Asta J.] le preocupa que, como titular de una tarjeta de residencia, hablar abiertamente pueda poner en peligro su potencial futura ciudadanía”.

Hasta el momento, Vin Diesel no ha emitido una postura de la demanda presentada contra él, el día jueves 21 de diciembre, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Donde, entre otros crímenes, se le responsabiliza de acoso sexual contra una asistente durante la filmación de la quinta entrega de “Rápidos y furiosos”.

