Paty Navidad regresa a la televisión con Music Battles México en Azteca Uno

Orgullosa de sus raíces musicales sinaloenses: la banda, norteño y el mariachi, Paty Navidad vuelve a la pantalla chica con el reality Music Battles México, que durante 10 emisiones en vivo, a partir de este sábado 5 de marzo, buscará al mejor intérprete del regional mexicano.

“De MasterChef VIP, doy el salto a Music Battles México, aquí estoy para compartir mi experiencia en el ámbito musical y echarle porras a los 16 competidores que vienen a dar la batalla. Este reality me tiene muy emocionada, TV Azteca me está abriendo esta segunda puerta (después de participar como concursante en MasterChef VIP) con este proyecto que tiene que ver con la música mexicana, con el sentimiento, con nuestras emociones y esencia para conectar con el público en un programa en vivo. Más afortunada no puedo ser”, manifestó en entrevista con El Sol de México.

Paty recuerda que inició como cantante a los nueve años de edad, "y pude haber sido participante, pero soy la conductora. Si nada más tengo cinco producciones es porque ya se venía complicando la cuestión musical en las disqueras y luego vino el Covid, pero sigo abierta a hacer colaboraciones, que es lo que se lleva hoy”.

Comparte que el productor Ángel Aponte, cuida cada detalle de la emisión, que podría tener un invitado sorpresa en su estreno.

"Además de la calidad de los concursantes, algunos han hecho algo en la música y tienen experiencia, van a ser calificados por un jurado también con conocimiento de la industria musical”, detalla.

El jurado lo integran Laura Zapata, Carlos García El Bebeto, Blanca Martínez La Chicuela y el nuevo talento en el regional mexicano Majo Aguilar, quienes calificarán a los participantes, cuyas participaciones se conformarán en una dinámica interactiva.

"Cada participante estará viviendo virtualmente dentro de la app Muba, con acceso al público para que puedan conocerlos, escuchar sus canciones y en base a ello, elegir a los solistas que se van a enfrentar en las batallas", explica la conductora.

“Cada sábado habrá cuatro batallas musicales y el vencedor pasa directo a la semifinal, los restantes regresan digitalmente a la app, para seguir en la contienda. El público formará las contiendas y sólo el jurado es el encargado de dar su opinión sobre su interpretación”.

Paty Navidad no descarta que en cada emisión sabatina, se cuente con artistas o grupos invitados por parte de Universal Music -disquera que apoya el certamen-, o que otro famoso forme parte del jurado.

Al ser un reality musical, agrega, también se abordará la vida personal y de trayectoria del concursante, lo que va a mover las fibras del telespectador como en su momento lo hizo La Academia.

“Obviamente lo que importa de los competidores es cómo interpretan las canciones, pero también se les toca por el lado personal y sus luchas para alcanzar sus sueños”, expone la artista sinaloense.

Music Battles México se transmitirá los sábados de 20:00 a 23:00 horas en vivo por Azteca Uno.