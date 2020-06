Sebastián y Emiliano Zurita debutan como productores en Cómo sobrevivir soltero

Un actor se entera en un acto público que su novia, con la que lleva diez años y a la que le acaba de proponer matrimonio lo engañó, humillado, dolido y sin brújula descubre al lado de un grupo de amigos, cómo es el mundo de la soltería para su generación.

Esa es la premisa de la comedia Cómo sobrevivir soltero que produjeron los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita bajo el sello de Addiction House, su casa productora y Campanario Entertaiment, la distribución corre a cargo de Sony Pictures Television y se podrá ver a través de Amazon Prime Video.

Gossip Gracias a "The Flash", Warner haría realidad regreso de Michael Keaton como Batman

“Fue de nuestros primeros proyectos, pero se empezó a mover muy rápido. Tuvimos la fortuna de poder contar con un gran equipo, Marcos Bucay es el showrunner, dirigió dos episodios y fue el jefe del cuarto de escritores, donde trabajamos siete personas y pudimos analizar los diversos puntos de vista y los personajes tan variados. Nos logramos meter con la gran mayoría de los temas fuertes de actualidad y abordarlos de una manera muy real, sin caer en el estereotipo o en los clichés”, dijo Emiliano Zurita en entrevista virtual.

El detonante de los sucesos es una tragedia de amor, que para para este proyecto se aborda desde la perspectiva masculina que regala el personaje de Sebastián Zurita. Qué hacen los treintañeros de hoy, cómo se divierten y cómo viven sus relaciones de amistad y amorosas.

“Hay que romper ciertos tabús y maneras de contar las cosas, venimos de las telenovelas o del tipo de historias donde la mujer es la sumisa, aquí es al revés, el pobre güey es el que la está pasando fatal porque queremos reflejar una sociedad moderna en la que hombres y mujeres estamos al tú por tú”, aseguró Sebastián Zurita, quien además pondrá en pantalla los bemoles de la fama interpretando al actor Sebastián Ybarra.

“Exponemos a modo de backstage, lo que es la vida de un actor y así entonces podemos darle a la gente un poquito a probar la vida de los famosos tras bambalinas”, dice Zurita.

La perspectiva femenina del amor, las relaciones personales, el sexo y otros temas contemporáneos, también se exploran en esta propuesta conformada por 10 episodios y que se puede ver a partir de hoy.

“Lo más enriquecedor que tiene esta serie son los puntos de vista femeninos, muy asertivos y muy diferentes. Vemos a las mujeres desde muchos puntos de vista que no son los que normalmente vemos en la televisión o en el cine, desde la chava que le pone el cuerno a su novio, pero no es ninguna villana, es una mujer normal, es una persona que cometió un error. En lugar de vernos como personas completamente diferentes por las decisiones que quiere tomar cada una y como quiere vivir su vida y sus relaciones o su soltería”, consideró Tato Alexander, quien hace el papel de Fabiana.





Para mostrar de una manera más entretenida las complejidad de los conflictos, en Cómo sobrevivir soltero, se recurre a un tipo de comedia muy específico.

“Si tuviera que usar adjetivos para describir la comedia que manejamos, el que siempre utilizó es absurdo, porque tiene unas situaciones que no te las ves venir y que no te explicas cómo llegaron a suceder, es algo diferente que no se ha visto mucho en México, tocando temáticas actuales muy universales, eso va a hacer que la gente conecte muy bien con la serie”, puntualizo Fabrizio Santini, quien interpreta a Fish.

El escenario elegido para contar las historias de este grupo de amigos fue la Ciudad de México.

“Las locaciones que se escogieron por las historias que se querían contar en la serie nos dieron la oportunidad de ver a la Ciudad como un elemento más. Tenemos tomas maravillosas de Reforma o el Monumento a la Revolución, digamos que se volvieron como pequeños regalitos que tiene la serie”, explicó Roberto Flores, quién además de interpretar a Daniel, formó parte del equipo de escritores de esta primera temporada.

El espectador recibirá una gran cantidad de sorpresas a lo largo de cada capítulo, acompañados por invitados especiales como Humberto Zurita, Kika Edgar, Christian Chávez, Martha Higareda y Paco Rueda.

“Todos son un gran ingrediente para la historia, hicieron hasta lo imposible y nos regalaron un montón de horas que no tenían, además dieron todo para que esta serie salga como usted cree que va a salir, es increíble contar con un súper elenco, en donde ninguno es menos importante que el otro”, subrayó Juanita Arias, quien tiene una participación especial en el show.

Gossip ¡Terminó la espera! Revelan fecha de estreno de la quinta temporada de Lucifer

Sebastián y Humberto Zurita no serán los únicos de esta dinastía en aparecer a cuadro, Emiliano también se apoderará de la pantalla. “En algún momento salgo un poquito, para hacer la serie aún más rara de lo que es, no quisiera revelar mucho de mi participación así que solo diré que nos burlamos un poco de mi hermano y de mí al mismo tiempo”, confirmó Emiliano quién terminó la carrera de arquitectura antes de dedicarse al medio artístico.

Cómo sobrevivir soltero, se estrena hoy a través de Amazon Prime Video.En su primera temporada, presenta 10 episodios de media hora. Esta serie resalta por ser la primera comedia en español que se transmite a nivel global por la mencionada plataforma de streaming.