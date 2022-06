¡De los Arctics Monkeys hasta My Chemical Romance! El cartel completo del Corona Capital 2022

Luego de varias ediciones del Corona Capital manteniendo viva la flama de la esperanza, los fans de My Chemical Romance finalmente podrán disfrutarlos en la edición 2022 del festival.

Además de la agrupación liderada por Gerard Way, también habrá sorpresas para todos los gustos como Paramore, Miley Cyrus, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Yeah Yeah Yeahs, Anna of the north, Liam Gallagher, Foals, Big Wild, The 1975, Bruan Wilson, Idles, Marina, Two Door Cinema Club, Phonebe Bridgers y Run the Jewels.

Te puede interesar: Spoon: "El streaming apesta"

Desde hace varios días, los fans de My Chemical Romance especulaban la presencia de la banda en México, y los rumores se fortalecieron luego de que se difundiera un clip donde el vocalista confirmaba su presencia en el país muy pronto. Cabe decir que este es el cartel más grande que han presentado los organizadores para alguna edición del Corona Capital.

¿Cuántos y qué días será el Corona Capital 22?

La preventa para el Corona Capital 2022 iniciara los próximos 13 y 14 de junio, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos.

Te puede interesar: Inhaler: No hay nada escrito (y menos para una banda nueva)

Por primera vez se celebrará en tres días, los próximos 18, 19 y 20 de noviembre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuáles serán los precios?

Los precios son los siguientes:

Pase General: Abono Fase 1: $3900; Fase 2: $4600; Fase 3 $5300

Comfort Pass: Abono Fase 1 $5000; Fase: $5800; Fase 3: $6600; incluye

Baños privados con aire acondicionado

Entrada exclusiva y rápida al festival

No tiene acceso al área Citibanamex Plus





Citibanamez Plus: Fase $6000 Fase 2 $7000 Fase 3 $8000; incluye

Estacionamiento preferencial (4 personas con boleto Plus por un lugar de estacionamiento)

Fast lane para acceso al festival

Pit lateral frente a los escenarios principales

Plataforma elevada

Préstamo de batería para carga de celular

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Selección gastronómica*

Hot spot con WI-FI

Coctelería especializada*

Guardarropa

Baños Premium

Áreas de mesas y zonas de descanso

Zonas de recarga cashless exclusivas

Transporte en carritos de golf entre escenarios principales

¡Por fin! ❤️ #CoronaCapital22#PreventaCitibanamex:13 y 14 de junio.https://t.co/g2pnB1qRKZ pic.twitter.com/qplgZ2EUdB — Corona Capital (@CoronaCapital) June 9, 2022