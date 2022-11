Tenoch Huerta comparte con Namor más que sus raíces: pude entenderlo a él y su lucha

Frías noches se viven en Wakanda luego de la repentina muerte de T’Challa (Chadwick Boseman); su comunidad lo despide por todo lo alto. Mientras la comunidad llora la partida de un grande, hay quienes intentarán tomar ventaja de la ausencia de la Pantera Negra para apoderarse del vibranio, el metal más importante de Wakanda, lo que no saben es que, el poder no yace en el traje, sino en cada uno de los guerreros que defiende las tierras.

Es Ramonda (Angela Basset) madre de T’Challa quien toma el control de Wakanda; mientras su otra hija Shuri (Letitia Wright) intenta sanar el alma.

Es así como inicia la cinta Pantera Negra: Wakanda por siempre, secuela que llega luego de la muerte de su protagonista Boseman, hace dos años, a consecuencia del cáncer.

HONRAN A BOSEMAN

La cinta dirigida por Ryan Coogler no sólo representa un homenaje al fallecido actor, sino que es un proyecto que enaltece la unión, el amor por la familia, promueve la diversidad y explora la cultura mesoamericana.

“La película principalmente es una muestra de amor entre los personajes, en la familia que se creó desde la primera película incluso para Chadwick. Cuando Chadwick falleció, obviamente cambió mucho las cosas, la película tenía que ser diferente, pero estoy muy orgulloso de lo que logramos. En la trama buscamos similitudes entre las culturas maya y africana, así que trabajamos con un académico fantástico que fue nuestro asesor cultural“, afirmó Coogler en entrevista.

Tras el deceso de su hermano, Shuri pierde su camino, la culpa la invade e intenta refugiarse en encontrar una forma para remediar un hecho del pasado, por medio de la ciencia.

“El proceso de filmación definitivamente fue catártico de una manera que fue realmente emocional, a veces no fue fácil (por el recuerdo de Boseman), pero teníamos a nuestro equipo que tenía el corazón enfocado en una dirección, sólo queríamos hacer una película hermosa y todos queríamos asegurarnos de que él (Boseman) fuera honrado en muchas cosas.

“Trabajar con él me hizo aprender mucho, él trabajaba muy duro y la forma en que se aplicaba era excelente y para mi personaje quise replicar eso. Shuri siempre se ha inspirado en su hermano mayor y yo me inspiro también en mi hermano mayor Chad, así que es paralelo. Me mantuve enfocada en eso y también en las personas a mi alrededor; por ejemplo compartir escenas con Tenoch y observar su liderazgo, su forma de ser de manera integral fue realmente inspirador para mí”, expresó la joven de 29 años.

Por otro lado, la actriz aseguró que actualmente ya se encuentra bien de salud luego del accidente que sufrió durante el rodaje de la cinta en el que tuvo un percance vial al momento de grabar una escena.

EL OBJETIVO DE NAMOR

En esta entrega, un nuevo mundo submarino se explorará. Namor (Tenoch Huerta), llamado en su tribu Kukulcán, es el líder de los Talokan, reacciona ante la amenaza de una posible exposición. Su objetivo es impedir que los humanos localicen a su pueblo y extraigan su metal más preciado, para defender sus dominios, solicita ayuda a Wakanda.

“El personaje tiene motivaciones muy humanas, sus razones son humanas, ahí empato yo con Namor sobre cómo protege a las familias, a lo que más ama, su cultura, su pueblo, creo que ahí todo mundo empata, pude entenderlo y evidentemente comparto esta parte humana del personaje, su pasión, su manera de echarse para adelante y su lucha”, comentó Huerta en entrevista.

Le tomó más de una década al mexicano llegar a un proyecto de Marvel, una película con la que tendrá una exposición mundial. Es por ello que dijo sentirse orgulloso por la proyección de la cultura maya dentro de la historia. Su vestimenta es prehispánica, al asumir su trono, su penacho es lo que más llama la atención, claro, sin contar su capacidad para volar también.

LOS DESAFÍOS DE TENOCH

“Lo más difícil fue aprender a nadar, porque pues no sabía cuando acepté el personaje; pero tomar las clases de buceo libre fue lo más divertido porque es como meditación activa, te avientas al tanque, ¡son 10 o 12 metros de profundidad!

“Entonces estar ahí abajo, aguantar la respiración, calmarte, poner todo en silencio y estar concentrado en lo que haces y sentirse lo suficientemente cómodo para poder actuar, hacer todo el proceso creativo y emocional, hacer una actuación que fuera no sólo convincente sino que se sintiera que estos personajes llevan siglos ahí abajo y se sienten muy cómodos, creo que se logró”, aseguró el originario de Ecatepec.

Huerta espera que su personaje tenga un buen recibimiento por parte de la audiencia y que eso motive a la productora a desarrollar una cinta exclusiva de Namor, idea que también le parece muy buena al director.

“Tenoch es genial, tiene todo lo que buscábamos para Namor, buscábamos un descendiente de indígenas, pero también alguien que pudiera interpretar un personaje casi eterno, porque el personaje ha estado vivo durante siglos. Queríamos que, de alguna manera, todavía se sintiera como un niño, con su curiosidad y carisma.

“Me encantaría trabajar con Tenoch en otro momento, me encantó su interpretación del personaje. Espero que veamos más de todos estos con historias propias”, concluyó Coogler. Pantera Negra: Wakanda por siempre ya se encuentra disponible en salas de cine.