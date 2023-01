U2 se reinventa por sus 40 años: alistan álbum con actualizaciones de sus clásicos

DUBLÍN. La banda irlandesa U2 anunció este miércoles que publicará en marzo un disco recopilatorio titulado Songs Of Surrender, en el que incluirá 40 de sus canciones, que ahora serán "reimaginadas y regrabadas".

A través de sus redes sociales, el cuarteto dublinés avanzó que el álbum verá la luz el próximo 17 de marzo, el día de San Patricio -patrón de Irlanda-, mientras que en un vídeo ofrece un aperitivo de este trabajo con la nueva versión del sencillo Beautiful Day (2000).

El anuncio de U2 se produce después de que su guitarrista, The Edge, envió a 40 fans una carta en la que sugería que la banda estaba trabajando en un nuevo proyecto.

En la misiva, el músico recordó que muchas de las canciones más conocidas de U2 "fueron escritas y grabadas cuando éramos unos chicos", y han cambiado con el paso de los años hasta "significar algo bastante diferente ahora para nosotros".

"Algunas han crecido con nosotros. Algunas se han hecho mayores, pero no hemos olvidado qué nos llevó a escribir esas canciones en primer lugar. La esencia de esas canciones aún está con nosotros. Pero, ¿cómo volvemos a conectar con esa esencia cuando hemos evolucionado y crecido tanto?", preguntó The Edge.

En un comunicado, Island Records e Interscope anunciaron este miércoles la preventa del disco, "una colección de 40 canciones seminales de todo el catálogo de U2, en sesiones que abarcan los últimos dos años".

La nueva versión de Pride (In The Name Of Love) es el primer sencillo del disco producido por The Edge que incluye éxitos de más de 40 años de carrera, como With or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible.

"La música te permite viajar en el tiempo, y sentimos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones al presente y darles el beneficio, o no, de una reinvención del siglo 21", dice The Edge en el comunicado.

"Lo que comenzó como un experimento rápidamente se convirtió en una obsesión personal, ya que muchas de nuestras canciones se ajustaron a una nueva interpretación. La intimidad reemplazó a la urgencia del post punk. Llegaron nuevos tempos, nuevas claves y, en algunos casos, nuevos acordes y nuevas letras. Una gran canción, resulta ser algo indestructible", agrega.

El músico explica que antes de elegir el repertorio, grabó una serie de demos, quitando todo, "excepto los elementos esenciales" y uno de sus objetivos era "encontrar formas de traer intimidad a las canciones, ya que la mayoría de ellas fueron escritas originalmente pensando en las presentaciones en vivo".

Las 40 canciones recién grabadas se recopilan bajo cada uno de los nombres de los miembros de la banda en cuatro álbumes separados, The Edge agregó: "Escuchar las canciones interactuar y encontrar el orden para los cuatro álbumes fue realmente emocionante; encontrar elementos sorprendentes y tener la oportunidad de mezclar. Una vez que tuvimos cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién representaría cada uno". Songs Of Surrender está disponible en formatos digital, doble CD, y vinil.