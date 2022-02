Acusan al presidente municipal de Ocosingo por falta de atención a ciudadanía

En el municipio de Ocosingo el grupo Fortaleza y Voluntad integrado por regiones, barrios, rancherías, comunidades y organizaciones sociales, acusan al presidente municipal, Gilberto Rodríguez de los Santos, falta de voluntad para la atención a sus demandas, no obstante haber establecidos compromisos par llevar a cabo una agenda de trabajo, no les ha cumplido.

Así lo señalan Isaías López Gómez, Antonio González López, Quirino Hernández López y Nicolás Gómez González, quienes también sostienen que ha sido su secretario particular, Valentín Gómez, quien ha cancelado las reuniones de trabajo, burlándose de la vuelta voluntad de las y los habitantes de Ocosingo.





Exigen en Ocosingo que el munícipe atienda al pueblo, su intransigencia pone en riesgo la estabilidad y gobernabilidad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Precisan que en Ocosingo solo hay incumplimiento y desacuerdos por parte del presidente municipal, derivado del pasado proceso electoral local, en el que tras reiteradas invitaciones de su parte para que nos sumáramos a su proyecto por acuerdo de asamblea le dimos nuestra negativa.

Para nosotros no hay colores, ni ideologías, así debería trabajar el ayuntamiento que encabeza Gilberto Rodríguez de los Santos, sin embargo, hasta la fecha no nos ha querido cumplir, por ello nos vemos en la penosa necesidad de apercibirlo, que de no asistir a la asamblea para escuchar sus compromisos el martes siguiente, haremos público los compromisos del 25 de mayo del 2021.





Puntualizan que el presidente municipal de Ocosingo está poniendo en grave riesgo la estabilidad y gobernabilidad del municipio, el pueblo ha cedido a la prórroga solicitada de su parte para sostener reunión de trabajo, pero ya no cederemos más, tampoco queremos que use la fuerza pública para reprimir al pueblo, basta de injusticia y de abandono.