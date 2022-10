Apatía ciudadana no permite avances para tipificar el delito de maltrato animal en Chiapas

La propuesta de Ley para tipificar como delito el maltrato animal en Chiapas, no ha tenido la respuesta necesaria de la población en el caso de Tapachula, donde desde hace varios meses se puso en marcha una campaña de recolección de firmas, para que este tema pueda ser un hecho y que desde la máxima tribuna en el Estado, los legisladores la avalen, informó la activista y fundadora del albergue para perros de calle, Lilia Eugenia Chong Quero.

Dijo que a poco más de 2 meses que inició la campaña solo se han recolectado alrededor de 6 mil de las 38 mil firmas del padrón del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para poder vincularlas ante el Congreso del Estado para que sea analizada y validada la propuesta.





Señaló que de enero a la fecha tan solo en Tapachula se han recibido más de 200 casos de envenenamiento de perros y gatos, cuya problemática es alarmante, sin embargo, no se ha podido sancionar a los responsables de tan lamentables hechos.

Detalló que estos casos son cometidos por personas que no tienen empatía con los animales, pero al no estar tipificado el maltrato animal como un delito, la población opta por no interponer su denuncia, porque saben que no pasará nada

Por su parte, Óscar Flores, integrante del movimiento Maltrato Animal al Código Penal, afirmó que es urgente que Chiapas sea uno de los estados que se sume a considerar el maltrato de animales como un delito y que se castiguen a los agresores con cárcel y multas, ya que en los últimos años ha aumentado el registro de maltrato, en al menos 5 denuncias al día, sin embargo, se considera que es tan sólo un subregistro de esta situación.

Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Detalló que proponen que a quienes realicen actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, que no pongan en peligro su vida, se le imponga de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario, pero las penas aumentarán en una mitad, es decir de 9 meses a 3 años de prisión y multa de 75 a 150 días de salario, cuando las lesiones provoquen la muerte del animal

Convocó a la población de la región Soconusco a la recolección de firmas que será la propuesta para penalizar el maltrato a los animales domésticos y silvestres.

Informó que uno de los centros de acopio de firmas se encuentra en la 6ª. Sur entre central y segunda poniente, en el consultorio de la doctora Lilia Chong, quien es una reconocida activista protectora de animales, así como otros puntos más que en breve se darán a conocer ampliamente.

Se ha incrementado las atenciones a perros y gatos que han sufrido violencia o envenenamiento/Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

El médico veterinario Roberto García Zenteno reconoció que es urgente que se tipifique el maltrato animal como un delito, porque se ha incrementado las atenciones a perros y gatos que han sufrido violencia o envenenamiento.

Puntualizó que en su caso ha atendido animalitos víctimas de envenenamiento, quienes son llevados por sus dueños o por personas altruistas para salvarle la vida, pero en muchos de los casos ya no pueden hacer nada porque el veneno ha hecho estragos en los cuerpos de perros y gatos.