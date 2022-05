Así puedes revisar los resultados de tu examen de ingreso a la UNACH

En el estado de Chiapas, miles de estudiantes egresados de preparatoria, presentaron en días pasados los exámenes de ingreso a la Universidad Autónona de Chiapas para las diversas careas que ofrece la institución.

Aspirantes a medicina, arquitectura, derecho, contaduría pública, administración de empresas, químico farmacobiólogo, ingreniero agrónomo entre otras tantas opciones que ofrece la Universidad en el estado, acudieron a presentar el examen de admisión con la esperanza de formar parte de los egresados de esta facultad.





Los resultados se han publicado a partir de este miércoles 25 de mayo en la página SIAE de la institución, sin embargo, a diferencia del pasado cuando el listado era abierto a la población en general, ahora únicamente tiene acceso la persona directamente interesada que debe ingresar a la página con su número de ficha para poder conocer el resultado.





Una vez en la página del SIAE te pedirá el número de ficha. / Foto: Captura de pantalla | SIAE





1.-Ingresa a la página del SIAE, puedes hacerlo dando click en la palabra que aparece en azul

2.-Saldrá un recuadro que puede indicar que descargues tu ficha, no hagas caso, debajo de este dato hay un cuadrito en el que deberás colocar el número de tu ficha





El número de la ficha de pago es ingresado al sistema para póder saber si has sido aprobado o no. / Foto: Captura de pantalla | Ficha de pago





3.- Si eres de las afortundas personas aprobadas para la licenciatura a la que hayas aplicado, deberás seguir las instrucciones que te indique el sistema

4.- En caso de no ser aprobado, saldrá una leyenda que indica que no pasaste la aplicación acompañada de números de soporte y correos para dudas o aclaraciones que requieras con respecto a tu caso particular.

La UNACH cuenta con 42 unidades académicas en las que ofrece 86 programas de licenciatura, 77 escolarizados y 9 no escolarizados que se dictan en la plataforma de la Universidad.

En el pasado 2020 se matricularon de licenciatura 25,113 personas en el estado de Chiapas, de estos, 23, 432 fueron de licenciaturas escolarizadas y de ellas, 12,189 personas eran del sexo masculino mientras 11,243 del sexo femenino.

Si eres de las afortunadas personas en haber pasado el examen te felicitamos, si no, la recomendación es que no desistas, intenta de nuevo el próximo año.