Asiste Rutilio Escandón a la presentación Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción

En la presentación del Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que en Chiapas los resultados son muy halagadores, pero es fundamental seguir firmes en el combate a este flagelo que tanto daño le ha hecho al estado y al país, por lo que convocó a servidoras y servidores públicos a hacer causa común, con el objetivo de consolidar una nueva cultura de honestidad, recuperarla confianza del pueblo hacia las instituciones y garantizar un verdadero estado de bienestar.

“La corrupción y la impunidad no sólo afectan al pueblo sino también a los gobiernos, porque al no combatirlas se está destinado al fracaso, pues no podrán dar resultados a la gente que les ha otorgado su confianza. Por eso, ahora más que nunca, estamos unidas todas las instituciones para luchar contra estos males, privilegiamos el cuidado del dinero público y velamos por los intereses superiores del pueblo, con la única misión de que haya bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano”, apuntó.

Destacó que desde el inicio de su gobierno se estableció un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal para tener la seguridad de que todo el sistema financiero, fiscal y contable sea ordenado, transparente y confiable, lo que ha permitido garantizar que el presupuesto público se destine a la atención de las verdaderas necesidades de la población, sobre todo de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.





El gobernador sostuvo que en Chiapas los resultados son halagadores, pero es fundamental seguir firmes en el combate a este flagelo / Foto: Gobierno de Chiapas





Subrayó que gracias al trabajo honesto, responsable, leal y de combate a la corrupción, se han generado economías y ahorros institucionales que han permitido pagar deudas heredadas por las pasadas administraciones y rescatar instituciones públicas, sin dejar de impulsar obras prioritarias en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura carretera y vial, entre otros rubros, pues el deseo es que las familias chiapanecas tengan acceso a servicios públicos de calidad y puedan vivir bien y con dignidad.

Desde la Sala Belisario Domínguez de Palacio de Gobierno, el mandatario enfatizó que atrás quedaron las malas prácticas, los gastos superficiales y las simulaciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo tanto, dijo, quien aún no entienda que las cosas y las formas de gobernar han cambiado, y se atreva a realizar acciones que vulneren las instituciones y afecten los intereses del pueblo, se enfrentará a la justicia.

En su intervención, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, celebró la gran labor de investigación e integración entre el Gobierno Estatal, Comité y Sistema Anticorrupción, ya que, al obtener un diagnóstico sólido, capturar las diversas manifestaciones de este fenómeno social, representa un gran paso para crear y conformar nuevas y adecuadas políticas públicas en esta materia.

Reconoció que la construcción de agendas anticorrupción es necesaria para conformar gobiernos e instituciones que generen bienestar y valor público a la población, por eso este producto es de enorme relevancia en Chiapas, pues refleja el interés y la voluntad de fortalecer el combate de la corrupción.





Convocó a hacer causa común para consolidar una nueva cultura de honestidad y recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones / Foto: Gobierno de Chiapas





A su vez, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en su carácter de presidente del Comité Coordinador, José Alberto Sánchez Ozuna, señaló que gracias al esfuerzo conjunto, la entidad reforzará su política estatal anticorrupción, convirtiendo la participación ciudadana en una acción importante para generar mecanismos de incidencia, sin olvidar la pertinencia cultural y el contexto económico, social y político, con una gran interacción entre los tomadores de decisiones y la sociedad.

Agregó que Chiapas participó en el Premio Nacional de Mejores Prácticas de Políticas Públicas, impulsado por organismos nacionales e internacionales, en el que alcanzó el premio nacional con el tercer mayor puntaje, siendo galardonado por la grabación de un mini documental.





Lee también: Entrega Rutilio Escandón paquetes alimentarios a municipios más pobres de Chiapas





Finalmente, la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, Dayanhara Aguilar Ballinas, indicó que esto es resultado del trabajo coordinado entre sociedad y los actores anticorrupción, y explicó que en esta presentación se muestran los resultados obtenidos que identifican y definen las principales causas de la corrupción como fenómeno social y enemigo público, pero, sobre todo, recoge las diferentes voces, los diversos matices que permitirán medirla y combatirla.

Estuvieron presentes: la secretaria deHonestidad y Función Pública, Liliana Angell González; el auditor superior delEstado, José Uriel Estrada Martínez; el fiscal de Combate a la Corrupción delEstado, Francisco Javier Plaza Ruiz; el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información e Protección de Datos Personales del Estado,Hugo Alejandro Villar Pinto; la consejera del Poder Judicial del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores.

Así como, la presidenta del TribunalAdministrativo del Poder Judicial del Estado, Susana Sarmiento López; la rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, Leticia Pons Bonals; la presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública del Congreso del Estado, Karina Margarita del Río Zenteno; además de las y los consejeros deParticipación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Sara Alma Guadalupe Maza Gayoso, Ricardo Alberto Ríos Zenteno, Maritza del Carmen Pintado Ortega y María del Carmen Coello Ibarra.