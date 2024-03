Aumenta costo del pasaje en rutas locales y foráneas de Chiapas

Esta mañana las rutas de transporte de Tuxtla Gutiérrez, así como algunas locales de los municipios El Jobo y San Cristóbal, aumentaron el costo del pasaje. Anteriormente las rutas colectivas en la ciudad capital cobrarnos ocho pesos, pero ahora se ha aumentado $2 pesos, donde ciudadanos tienen que pagar $10 por pasaje y con credencial de INAPAM $5 pesos.

El ciudadano Jesús Olivera, aseguró que este incremento está mal, ya que hay mucha gente de bajos recursos que lo utiliza, además indicó que para este aumento primero deben realizar un estudio y no subirle nada más sin razón.

Rutas foráneas han aumentado el costo del pasaje en Chiapas / Foto: Archivo / El Heraldo de Chiapas





Pues si es algo, estamos hablando que es la clase media baja y baja que lo utiliza, porque media alta y alta tienen sueldos, andan en carro y no lo necesitan

Mientras que Carlos, ciudadano originario de San Cristóbal de las Casas, mencionó que también el transporte foráneo subió su costo, así como el local, donde también pagaban ocho pesos y ahora diez pesos, por lo que el aumento ha sido general tanto en otros municipios como en la ciudad capital, además mencionó que el costo de la ruta foránea también se elevo a $60 pesos aumentando $5 pesos más.













Hay un delegado de transporte no, que debe de ver esa situación, porque la ciudadanía aunque no le parezca, somos usuarios no, y aunque no le parezca el incremento tiene que usar el servicio

Francisco, otro usuario del ejido El Jobo, dijo que este ha aumento esta muy mal, ya que no avisaron sobre ello, el como usuario menciona que todos los días viaja a Tuxtla, por lo que gastar 10 pesos diarios pega en su bolsillo.





Rutas foráneas también han aumentado los costos a los usuarios / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Todas las están cobrando, no nada más esas, todos los colectivos están cobrando 10 pesos, aumentan siempre el pasaje y dicen vamos a mejorar el servicio, vamos a mejorar las combis, pata que tengan combustible nuevas, pura chatarra tienen, no lo van a mejorar ese es un decir nada más", indicó.

Finalmente autoridades de tránsito municipal implementaron un operativo ante este anunció, donde exhortaron a los chóferes colectivos, devolverle los dos pesos de pasaje al usuario, ante ello a través de su página informaron que pueden denunciar a la unidad de transporte al 800 999 9974.