Conoce a Alan Martínez, joven estudiante de artes visuales que desafía al autismo

Alan Martínez, un joven de 21 años y estudiante de 5to semestre de la carrera de Artes Visuales en la Universidad de Ciencia y Arte de Chiapas (UNICACH), enfrenta el desafío de asistir constantemente a la escuela debido a que fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde muy temprana edad.

En una entrevista exclusiva con su madre, Claudia Martínez Toledo, ella reveló que al principio fue difícil para ellos comprender su diagnóstico, ya que Alan aparentaba ser una persona normal, pero en realidad era antisocial y depresivo.

Alan actualmente recibe atención psicológica y está bajo medicación psiquiátrica. Según sus padres, ha sido una lucha constante, aunque aseguran que han conocido a otros casos más graves y que Alan es autosuficiente, ya que puede comunicarse con ellos con facilidad.

"Nosotros no tuvimos un diagnóstico hasta muy tarde, porque nos daban muchos diagnósticos que no tenían nada que ver con lo que Alan tenía, que es un TEA nivel 1. Sin tener el diagnóstico, no sabíamos cómo atender a Alan, pero ahora ya sabemos", afirmó Claudia.

Además, Claudia explicó que Alan es un joven pasivo, lo que significa que le cuesta socializar y comunicarse con personas que no conoce, lo que a menudo hace que la gente lo vea como alguien raro. También tiene dificultad para mantener el contacto visual y no tolera los ruidos y el contacto físico. Cabe destacar que Alan no pudo hablar durante la entrevista.

La madre de Alan pide inclusión en las escuelas, ya que desde muy temprana edad su hijo ha sufrido rechazo en las escuelas secundarias y preparatorias, y solo han podido encontrar una escuela adecuada para él en un perfil bajo.

Cuando Alan ingresó a la UNICACH, sus padres se reunieron con la coordinadora de la carrera de Artes Visuales para informarle sobre el problema de su hijo, y desde entonces han recibido el respaldo y apoyo de la universidad.

Alan continúa con altibajos en su carrera, pero cabe destacar que, como un TEA pasivo, prefiere trabajar de noche o cuando no hay expectadores, ya que le gusta pintar y es cuando mejor trabaja.