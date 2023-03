"Ya se volvió negocio" Empresarios piden un alto a bloqueos en carreteras de Chiapas

Empresarios de Chiapas exigen al gobierno que se aplique el estado de derecho para frenar los bloqueos carreteros que se han registrado en diferentes puntos de la entidad, y que han perjudicado gravemente a diferentes sectores productivos de la región.

Según los empresarios, estos bloqueos han generado pérdidas millonarias en diferentes sectores económicos, como el transporte, el comercio y el turismo, entre otros. Además, han denunciado que los manifestantes que se dedican a cerrar las vías exigen una tarifa entre 50, 100 y 200 pesos para permitir el paso de los vehículos, lo que ha convertido esta práctica en un negocio ilícito.

La situación ha generado indignación entre los afectados, quienes han salido a protestar exigiendo que se garantice el derecho al libre tránsito y se ponga fin a estas prácticas que perjudican seriamente a la economía local y a miles de chiapanecos.





Los empresarios hacen un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y pongan fin a esta práctica que perjudica seriamente a la economía / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Cabe recordar que durante 43 días se bloqueó la carretera en el municipio de Teopisca, lo que generó pérdidas millonarias para varias empresas que vieron como toneladas de productos se echaban a perder al no poder llegar a su destino.

Ante esta situación, los empresarios hacen un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y pongan fin a esta práctica que perjudica seriamente a la economía y a la sociedad chiapaneca.









Federico Hernández, transportista de más de 20 años señala que el estado de Chiapas se están reiniciando los bloqueos y boteos carreteros perjudicando a decenas de automovilistas, así como a empresas nacionales, quienes se dedican a transportar mercancías, y al no lograr pasar se echan a perder. También han provocado el desabasto de gas y gasolinas en distintos municipios.

Dijo que actualmente se han registrado bloqueos carreteros del tramo San Cristóbal - Comitán, y la carretera hacia Palenque, pero los más afectados son los transportistas porque a diario circulan hacia los lugares antes citados y lo más grave es que al llegar donde existe un bloqueo algunos los retienen o los vandalizan y así no logran llegar a su destino.

"Nosotros como transportistas hemos sufrido durante muchos años porque el mismo gobierno lo ha permitido no aplica el estado derecho, por eso la gente aprovechan de cobrar y si no pagas no te dejan cruzar el bloqueo y nosotros como transportistas hemos vivido en carne propia los abusos, ya basta de bloqueos, que se aplique el estado de derecho", exigió.









Agregó, que desafortunadamente en Chiapas ya se volvió un negocio con los bloqueos carreteros, "porque te cobran al pasar o si no cooperas no te dejan pasar y en este caso son perjudicados nuestros bolsillos porque no logramos trabajar al 100 por ciento".

"Además los comerciantes quienes se dedican a transportar frutas y flores, en el camino se echan a perder todo todo, así como los que se dedican a la venta de combustible pierden varios miles de pesos porque las pipas se quedan varados en los bloqueos", indicó uno de los transportistas que viaja de San Cristóbal a Comitán.









En este sentido Guadalupe Moguel Gómez presidenta de hoteleros de San Cristóbal, en entrevista telefónica lamentó los bloqueos que han instalado en la región altos de Chiapas, y que verdaderamente no existe autoridad en el estado, porque se ha vuelto un negocio al tratar de cruzar en la zona de bloqueos o boteos, cobran una cuota, mientras el gobierno no aplica el estado de derecho.

"Lamentablemente no solo los empresarios, hoteleros, restauranteros se ven afectados sobre los bloqueos, sino también a la sociedad, a los transportistas, automovilistas, comerciantes, porque ellos al llegar al lugar les cobran y esto es un negocio que se ha generado durante muchos años, mientras el gobierno lo ha permitido porque ellos no hacen nada", señaló Moguel Gómez.

Indicó que en los próximos días enviarán un documento al gobierno del estado de Chiapas para exigir que se aplique el estado de derecho, porque los que se dedican a pedir dinero en las carreteras son delincuentes y se debe de castigar y ya no debe de permitir al gobierno estar cerrando las carreteras.

Finalmente, dijo que este es penoso para el mundo, porque muchos turistas estarán viajando en las próximas vacaciones y con estos bloqueos carreteros no logran llegar a su destino, porque la mayoría visitan San Cristóbal, Comitán y Palenque, y de repente se topan con un bloqueo y para que los dejen pasar les cobra, por eso vamos a exigir al gobierno aplicar el estado de derecho en Chiapas.