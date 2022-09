Un desastre, calles con millonaria inversión sufren afectaciones

Las calles colindantes al río Sabinal siguen presentando daños en esta temporada huracanes y lluvias en la capital chiapaneca, el problema es que la mayoría de ellas apenas recibieron una inversión para la restauración y ya en el lugar presentan algunos fallos en cuanto a la nueva obra por lo que comienzan nuevamente a repararlas. Por lo anterior, ciudadanos consideran que no se gastó tanto en la inversión.

En las últimas semanas las calles colindantes al río Sabinal que se encuentran a lo largo de todo Tuxtla Gutierrez han presentado problemas pues este caudal ha estado en constante flujo por las lluvias, es por eso que todo el largo de las calles comienza a mostrar detalles como grietas o incluso socavones, el problema principal es que recientemente se habló de una inversión de ocho millones de pesos para repararlas y de momento no parece funcionar.

Cabe señalar que aunque en algunas calles ya comenzaron los arreglos hay otras en las que no, por lo cual, ciudadanos afirman que no debería existir este tipo de grietas o fisuras que hacen que el agua traspase la calle pues si en teoría ya hicieron los arreglos debían aguantar más, siendo incrédulos ante la inversión que se hizo recientemente.





“Aquí el agua se sale del arroyo cuando comienza a llover, aguas negras que no solo apestan sino que también pueden ser un peligro para nuestra salud, no sé de cuanto fue la inversión pero no parece que haya sido mucho pues si a la primera se rompe no fue algo bueno” Antonio Coronel, vecino.

De momento las autoridades afirmaron que ya comenzaron los arreglos de estas calles mediante un comunicado por lo cual piden a los ciudadanos que sean pacientes ya qué tal parece la temporada de lluvias continuará por lo que deberán trabajar pasivamente para evitar que el lugar colapse en alguna lluvia.