En lo que va del año han desaparecido 152 niños en Chiapas: Organizaciones

San Cristóbal de Las Casas.- Activistas, defensores de derechos humanos de la infancia en Chiapas y San Cristóbal de las Casas, señalaron en un escrito que siguen en aumento las desapariciones en niñas, niños y adolescentes, y demuestran su preocupación por la inseguridad en Chiapas y que no es justo, porque se desconoce el paradero de los menores.

Dijeron que, de enero a marzo de 2023 se denunciaron ante las autoridades competentes 152 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes y solo en el estado de Chiapas, eso significa un promedio de 50 desapariciones por mes.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, se concentran cuatro de cada 10 desapariciones, de cada 10 desapariciones ocho corresponden a población adolescente de 12 a 17 años de edad y seis corresponden a mujeres adolescentes, y la desaparición afecta predominantemente a niñas y adolescentes mujeres, quienes presentan el 70% de las desapariciones totales", denunciaron.

Al respecto Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la CEDE quién estuvo en esta ciudad de San Cristóbal, en entrevista aseguró que no está documentada esta cifra, "necesitamos esa información documentada, mantenemos relación con la fiscalía y tendríamos que solicitar el número pero no es el dato que dieron a conocer, necesitamos esperarlo que la fiscalía rinda esa información pero no me gustaría comentar si no hay un soporte".

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Así también Mario Entzin Méndez indígena Tzeltal y padre de familia, en entrevista dijo que esta cifra podría incrementar en Chiapas, y que son varias organizaciones que han denunciado las desapariciones de menores, "ésta desaparición es el efecto del actual gobierno donde se ha promovido: "abrazos y no balazos", "entonces vamos en aumento en Chiapas, y que hasta este momento no vemos claro el cambio en México, hay desapariciones".

