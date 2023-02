¡Chiapas en Turquía! Cineasta chiapaneco documenta la solidaridad de México con Turkia y Syria

El cineasta mexicano Enrique Olvera Gutiérrez, originario de Yajalón, Chiapas, se siente orgulloso de ser mexicano y está dedicado a su arte y su labor de rescate de vidas a través de su cine. Con el apoyo de su padre fallecido, el Dr. Olvera y su madre como él la menciona la Muñeca, ha logrado avanzar en su carrera y está actualmente documentando la presencia de la ayuda de México en Turkia y Syria, países en los que el número de muertes y desaparecidos aumenta día con día luego de varios terremotos que azotaran aquella zona del globo terráqueo.





#FotoDelDía. Hoy llevamos a nuestro país en el corazón, a cumplir una misión con nuestros hermanos de #Turquía.#EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #FuerzaTurquía pic.twitter.com/ScAh2JXoJy — @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 11, 2023





El cineasta ha sido recibido con abrazos y lágrimas por la gente en Turquía, que se ha emocionado al saber que es mexicano, compartió en sus redes que no ha subido mucho por que está filmando una película y entre líneas menciona: "...estamos con ustedes pueblo turco, cada que me preguntan de donde eres? De México! se ponen a llorar conmigo y me abrazan, me dicen gracias Mexikoo, mexikanis grande poblo..." Este día ha sido uno de los más intensos en su vida y ha grabado una escena inolvidable que nunca olvidará.





#EjércitoMexicano y #FuerzaAéreaMx presentes en tareas de búsqueda y rescate, continuamos con #FuerzaTurquía.#SEDENAPresente #MéxicoPresente #AyudaHumanitaria #Turquía pic.twitter.com/cE8rC1XR56 — @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 11, 2023





En su mensaje menciona que el cineasta va por su hija Nina y espera ser recordado con mucho cariño en el futuro; el cineasta mexicano es un ejemplo de dedicación y amor por su arte y por su país. A la vez menciona que a seis días con temperaturas bajo cero en Adiyaman con el calor de la gente Turca y en el que aun le faltan más días, comienza el éxodo; dándose cuenta que para él es un orgullo ser Mexicano.

Enrique Olvera Gutiérrez, un cineasta chiapaneco que inició sus sueños en Europa con su ópera prima “Astral”, película filmada en diversas ciudades del mundo y lenguas, como inglés, chino, italiano, francés, sueco y español.

