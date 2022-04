Ciudadanos en Tuxtla piden mejorar taxis o que entren Ubers

La batalla entre Ubers y Taxis continúa en la capital del estado, los conductores de esta modalidad de servicio no quieren que la nueva opción crezca, por ello apoyan con capa y espada al secretario de transporte Aquiles Espinoza, quien sigue con la fiel creencia que Uber no debe entrar en Chiapas, sin embargo, los más importantes en esto son los usuarios, quienes están molestos con el actual sistema de transporte pues afirman que no hay regulaciones y que encima puede terminar siendo peligroso.

Los tuxtlecos se pronunciaron contra el actual servicio de taxis, pues en su mayoría, coinciden que no hay nada que los regule y en la mayoría de las ocasiones terminan haciendo lo que quieren en cuanto a sus cobros y su limpieza pues a veces ni siquiera tienen el vehículo en las óptimas condiciones para prestar un servicio de calidad, por lo anterior, la gente comenzó a decir que si no van a mejorar al menos dejen entrar a una nueva opción.

La mayor problemática para la gente que utiliza estos vehículos en su modalidad taxi es que en vez de intentar mejorar, se preocupan más en estar cazando a los pocos que pudieron ingresar al sistema de Uber, por lo cual, eso es lo que afirman que no pueden estar haciendo, ya que la mayoría considera que deben tener más intenciones de mejorar que de frenar a otros.

Los ciudadanos denuncian que las unidades no tienen un sistema que regule el precio de los servicios, por ello algunos conductores encarecen los viajes / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

“El problema está en que ellos cobran lo que quieren, no hay un sistema que nos ayude a saber cual es el precio Justo, tienen un mal día y te cobran 80 cuando otros te cobran 60, es por eso que ya la mayoría pregunta antes de ir a un destino, para evitar ser estafado” Alberto Zea, emprendedor.

“Ir al trabajo tarde, significa perder casi lo mismo de lo del día, pues agarrar un taxi para llegar te sale incluso más caro, a veces la gente mejor no llega a trabajar porque sabe que va a perder menos y encima, los conductores están mal encarados” Alejandro Salinas, locatario.

“Lo más feo es que no permitan ingresar a otros, ellos tienen ya su servicio, en vez de mejorarlo pelean con los de Uber, no debería ser así pues tienen una oportunidad de ser mejores y la están desperdiciando” Cristal García, call center.