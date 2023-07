Ley Olimpia en Chiapas ¿Como aplicarla en casos de violencia digital?

Luego del caso suscitado en EE.UU, en donde una mujer fue contra demandada al usar contenido su ex pareja uso como arma Ley Olimpia, ante esto María Enriqueta Burelo Melgar, activista del colectivo 50+1, nos menciona cómo se puede aplicar esta ley.

La ley Olimpia se estableció debido a la historia de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años fue exhibida por su ex pareja en un video donde se encontraba teniendo relaciones sexuales el cual se viralizó en el estado de Puebla, ante esto recibió sin fin de acoso y violencia digital e intentar atentar contra su propia vida, tras este hecho en el 2014 se presentó frente al Congreso de Puebla en donde logró el reconocimiento por violencia digital, el cual castiga a la persona con 6 años de prisión.

Actualmente, la Ley Olimpia se aplica en 29 entidades federativas, incluyendo Chiapas. Los contenidos por los cuales se puede castigar a una persona son acoso, mensajes de odio, hostigamiento y vulneración de datos o información privada, siempre que estos actos se realicen mediante el uso de tecnología.





“Un ejemplo de ello podría ser cuando cuelgan las lonas en los puentes de Tuxtla, donde exhiben a las mujeres como roba maridos, ahí puede ser aplicada la Ley Olimpia”, mencionó la activista.









En relación al caso mencionado de una mujer contra demandada por su ex pareja, la activista señala que ello dependerá del juez y cómo manejen la información presentada. Si la mujer cuenta con pruebas que sustenten su posición y estas no han sido exhibidas en redes sociales, la contra demanda no debería aplicarse, ya que se cumplirían los puntos mencionados en la ley.









“Las pruebas fueron presentada ante el juez, más no exhibidas en redes sociales, por lo tanto no debería de proceder la contra demanda, pero eso también ya depende del Juez”, dijo Enriqueta.

María Enriqueta enfatiza que estos casos de violencia digital suelen surgir más entre jóvenes, ya que actualmente es común enviar imágenes íntimas conocidas como "packs". En el caso de que esas imágenes fueran exhibidas sin consentimiento, la Ley Olimpia podría aplicarse. En Chiapas ya existen demandas donde se aplica esta ley, aunque aún no se tiene un registro cuantificado de los casos, es una realidad que se está enfrentando.