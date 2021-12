Con organización hay que vencer a AMLO en el 2024: Ulises Ruiz Ortiz

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, dice que esperará que concluya el proceso de impugnación de su expulsión del PRI en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ((TEPJF), sin embargo, advierte que para la sucesión presidencial del 2024 hay que ganarle con organización de toda la oposición a la fuerza del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no es invencible, aunque por ahora aclara que no hay candidato de esa oposición pero hay que construirlo con fuerza, aunque no se descarta.

México no necesita dádivas, sino soluciones justas, mayor bienestar para todos es lo que se exige en la nación entera, la oportunidad que los mexicanos dieron al PAN no fue la solución, se agotó la simpatía y en el 2012 el PRI desperdició la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer y lo que alimenta a Morena en el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, y a la mitad del camino el país tiene más pobreza, la inseguridad, crisis económica, desempleo y necesitamos darle las soluciones a partir del 2024, enfatizó.

En la presentación de su libro : “Por el Rescate de México” en Tuxtla Gutiérrez, el ex gobernador de Oaxaca sostiene que el país aún no encuentra los caminos de la transformación, se empieza a perfilar el caudillo, el panorama es incierto porque López Obrador destruye programas e inventa otros para establecer políticas públicas clientelares que aprendió a su paso por el PRI en el siglo pasado, mientras que la salud es complicada, persiste el riesgo a la población por el Covid 19.

A menos de dos años del inicio del proceso electoral 2023-2024 para la sucesión de la presidencia de la república, Ulises Ruiz aparece en Chiapas para la presentación de su libro, el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insiste que el país ni está en buenas manos, ni va por el camino correcto, una evidencia de ello es precisamente la falta de una estrategia justa y congruente en la atención a la pandemia, “por ello hay que rescatarlo con huevos en el 2024”, enfatizó.





México tiene todo para ser potencia mundial, con justicia, desarrollo social igualitario pero se necesita incluir a todos, escuchar a todos, recuperar el orgullo de ser mexicano y cambiar la corrupción por la solidaridad, hay soluciones y que las y los mexicanos deben encontrar mejor destino, todo tipo de paternalismo es perjudicial para las democracias, hay que renovar el pacto fiscal y detener el rumbo de la inoperancia y concluir una agenda para que en el 2024 sea posible derrotar la ineficacia morenista, reitera Ulises Ruiz, expulsado del PRI en septiembre del 2021.

“México no debe seguir así, tiene más inseguridad que con Enrique Peña Nieto y el triple del periodo de Felipe Calderón Hinojosa, falta mucha acción del Estado Mexicano en muchos estados, la creación de la Guardia Nacional no dio resultados, hay una militarización y hay que crear una policía especializada en el combate a la delincuencia organizada, con acuerdos con diversas naciones para que entre todos se enfrente este mal y darle certeza a los mexicanos”, reiteró.

Hay que hacer reformas de fondo en bien de la nación, reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) para darle los instrumentos para que no se permita la participación de la delincuencia organizada, fortalecer a la iniciativa privada no amenazarlos, ni intimidarlos, necesitamos de su inversión, el 90 por ciento de la inversión es de empresas, necesitamos inversión limpia, “por ello en el 2024 le tenemos que ganar la presidencia a López Obrador”, reiteró.

Hay que rescatar el aeropuerto de Texcoco, no hay mal que dure seis años, al presidente le quedan tres porque México requiere de desarrollo, nadie en el mundo construye refinerías y hay que enderezar los proyectos, el país debe crecer, tiene con qué, que le de trabajo a la gente, proyectos productivos, escuela, hospitales, desarrollo, incorporar a la economía formal a quienes reciben una dádiva y que no les alcanza con una política social justa, congruente que aproveche las potencialidades turísticas, comentó.

No se trata de ganar elecciones con la pobreza, hay que terminar con los pobres de México, lo que tenemos que hacer es organizarnos, que toda la oposición vaya unida en el 2024, aunque los partidos están en crisis, sus dirigentes tienen sus propios intereses y lo que necesitamos es una verdadera oposición para detener a quien López Obrador imponga en la candidatura de Morena, en el PRI no hay proyectos, narró.

Para enfrentar en el 2024 a López Obrador se necesita de la unidad de todas las fuerzas de oposición, si no se ponen de acuerdo los partido hay que ir a las candidaturas independientes y ciudadanas a gobernadores, a la presidencia de México, a diputados locales, diputados federales, regidores y presidentes municipales, hay que detener la caída de México, para construir una opción, definición y pantalones, acotó.