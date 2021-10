Concesionarios de Conveniencia Infantil evitan desalojo

Tuxtla Gutiérrez. Concesionarios del Centro de convivencia Infantil, ubicado sobre la prolongación de la 5 norte oriente evitaron el desalojo de un negocio de gotcha por parte de personal de municipio de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo al agraviado y propietario del establecimiento de nombre Rodrigo "N", éste fue notificado por un familiar que observó que personas uniformados se encontraban desmantelando su local.





"Cuando me avisaron eran las 9 de la Noche de este domingo, un familiar vio que los de municipio estaban desarmando mi negocio, de inmediato llegué y avisé a mis compañeros concesionarios, la gente ya había quitado malla y otras cosas, nos quisieron quitar las cosas a la mala, hoy es día inhábil, lo hacen para perjudicarnos en la noche para que nadie los vea, como ladrones" dijo el afectado.

Somos 55 concesionarios, la mayoría con 39 años de antigüedad, desde hace más de dos años no nos dejan abrir por la pandemia, pero las clases, los bares, las cantinas, los cines, ya abrieron, es un tema personal y político del presidente Carlos Morales, que no quiere abrirnos, a pesar de que tenemos un amparo desde el año pasado no nos ha respetado ni dado solución, dijo otra arrendadora.





Ante la presión el encargado del desalojo, abandono su vehículo tipo Jetta, donde se localizó un paquete de cerveza / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Durante la confrontación entre los funcionarios y los particulares, el presunto encargado del desalojo se paseó en el estacionamiento del parque a bordo de su unidad y posteriormente ante la presión abandono su vehículo tipo Jetta, donde se localizó un paquete de cervezas.

Ante la presencia de más de 30 personas , los empleados municipales abandonaron el trabajo y llamaron a la policía para mediar la situación.

Por su parte los inconformes mencionaron que se mantendrán presencia en el lugar para evitar que se generé otro desmantelamiento.