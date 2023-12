Concierto de Miel San Marcos sin permisos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- La Secretaría General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Dirección de Gobierno, emitió un comunicado oficial sobre el concierto evangélico de Miel San Marcos, que estaba programado para el próximo viernes 22 de diciembre en el Estadio Víctor Manuel Reyna de la ciudad.

Según la Secretaría General, el evento carece de los permisos necesarios para su realización, ya que el Estadio Víctor Manuel Reyna, donde se llevará a cabo, es parte de una Unidad Deportiva y su uso está exclusivamente destinado a actividades y eventos deportivos relacionados con el fútbol, como entrenamientos, partidos amistosos y oficiales. Se destacó que el estadio no cuenta con Factibilidad de Uso de Suelo ni Licencia de Funcionamiento para albergar eventos o espectáculos masivos.

También puedes leer: Cartelera de la Feria de Villaflores 2024 ¿Cuándo es?

La negativa de permiso fue comunicada a los responsables del evento mediante el oficio No. SG/DG/1243/2023, emitido el 27 de septiembre de este año. Además, la Secretaría de Protección Civil Municipal, a través del oficio No. SPCM/DIRRIE/IE/0693/2023, notificó que el estadio no posee un Programa Interno de Protección Civil, lo que implica que no cumple con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad del público.

Ante esta situación, la autoridad municipal pidió a la población en general a abstenerse de asistir a eventos masivos que no cuenten con las medidas de seguridad indispensables para resguardar la integridad física de los asistentes. Asimismo, instan a los promotores de eventos masivos a tramitar los permisos correspondientes ante la Dirección de Gobierno Municipal para evitar sanciones, que podrían incluir la clausura definitiva de los eventos que intenten llevar a cabo.

Por su parte, la promotora encargada del evento asegura que existe ya un contrato con el estadio Victor Manuel Reyna y cuentan con toda la documentación necesaria.