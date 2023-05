Si la presidenta de Teopisca no se va, las solicitud de renuncia al cargo lo hará: Regidora

El problema político de Teopisca no se ha resuelto, este jueves regidores ratificaron su solicitud de renuncia al cargo en el Congreso del Estado, y en reunión privada fueron informados que se procederá conforme a derecho por las y los legisladores, se sostiene por ahora la presidenta municipal, Josefa María Sánchez Pérez, niegan presión de las comunidades pero insisten en dejar el cargo.

La regidora Citlali Berenice Hernández Aguilar, explicó que "no queremos que haya más dudas en cuanto a nuestras renuncias, es lo único que venimos a hacer", el Congreso del Estado tendrá que determinar, de ser aprobatoria sus solicitudes estará en riesgo la permanencia de la presidenta municipal, Josefa María Sánchez Pérez.

En entrevista, comentó que si bien no ha renunciado la presidenta, una vez que sean aceptadas las solicitudes no habrá elementos para que se sostengan al cabildo, tendría que ser un declarado disuelto, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal establece que ante la renuncia o falta de la mayoría del cabildo, se debe declarar desaparecido el pleno y el Congreso del Estado tendría que no votar un Concejo Municipal.





Sin Solución al conflicto de #Teopisca | La regidora Citlali Berenice Hernández Aguilar, explicó que "no queremos que haya más dudas en cuanto a nuestras renuncias, es lo único que venimos a hacer"‼️



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/nKR2FvS7kx — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 11, 2023





De acuerdo con la regidora, "ninguno de nosotros está interesado en participar en la confirmación de una nueva autoridad municipal", el conflicto inicio con el asesinado del presidente municipal constitucional, el 8 de junio del 2022, los desacuerdos en relación con la autoridad municipal lleva ya 15 días de bloqueos y la gente de Teopisca está cansada, "por eso acudieron a nosotros para que afirmemos nuestras renuncias".





Local Antimotines desalojan a manifestantes de Teopisca del Congreso del Estado

Dijo que no hay avances en la búsqueda de soluciones, hemos venido presentes todos, incluso "no pidieron de favor los del partido de Morena que invitamos a su regidora, que también ha presentado su renuncia, lamentablemente los diputados dicen que con lo que tienen en la mesa tomarán la decisión y que ellos no son responsables de lo que suceda, pero les dijimos que nosotros no queremos seguir perteneciendo al ayuntamiento, es lo único que estamos pidiendo, que ya procedan con nuestras renuncias con forme a derecho".

Añadió que en la reunión a puerta cerrada, los diputados les dijeron que decidirían hasta la siguiente semana, que esperemos, aunque están sabedores que renunciamos el 21 de marzo, pero no se levantó acta de acuerdo que es lo que las comunidades nos están pidiendo, es la información que vamos a llevar a la población de Teopisca.

Habían renunciado desde el 21 de marzo Juan José Díaz Bassoul, Citlali Berenice Hernández Aguilar, Óscar Benjamín López Lunes, Flor Jazmín Delgado Monterrosa, Blanca Estela Zúñiga Zúñiga, Gladys de Jesús Torres García y Ernesto Bermúdez González.