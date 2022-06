Consterna otro caso de perrito abandonado en la colonia Xamaipac

Una vez más los dueños sin sentimientos vuelven a hacer acto de presencia en la capital chiapaneca, hace un par de días este mismo medio difundió la mascota amarrada bajo la lluvia y las autoridades lograron hacerse cargo, en esta ocasión el canino no está amarrado pero si se encuentra en abandono dentro de un terreno que no cuenta con techo para resguardarse de la lluvia ni con comida y mucho menos agua.

Internautas hicieron la denuncia que sobre la colonia Xamaipac a la altura de la tercera sur y 16 poniente se encuentra un solitario perro dejado a su suerte tras varios días de que sus dueños no aparecen, aunque el canino no está amarrado se puede ver que se encuentra en condiciones precarias pues en el lugar no hay comida y mucho menos agua, vecinos comentan que son ellos quienes pasan dejando alimento pero el mejor amigo del hombre tiene miedo por lo cual esperan que pronto sea atendido.

En Tuxtla existen varios refugios para perros entre ellos destaca la fundación “dejando huella” / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

En Tuxtla existen varios refugios para perros entre ellos destaca la fundación “dejando huella” que lleva más de 10 años ayúdanos a los perros en situación de abandono o de atropello; Kevin Ordaz, uno de los rescatistas comenta que en este tipo de casos se debe dialogar con las personas, pues el perro está en un lugar privado y en caso de entrar se contaría como allanamiento de morada además de robó pues la mascota tiene una familia.

Los pasos para poder hacer el trámite seguro es denunciar el caso al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez quienes se encargan de regular estos casos, una vez que investigan proceden a llevarse al canino a uno de los refugios como el antes mencionado para evitar que la mascota quede a su suerte.









Por ahora no hay ley que castigue el abandono de los animales pero se sigue trabajando en eso, pues han mejorado en algunas cuestiones como el aventar animales muertos a lugares abandonados o los castigos por atropellarlos en las calles, sin embargo, es cuestión de tiempo para que se cree la ley de abandono de mascotas para evitar que sigan pasando estos casos en la capital.