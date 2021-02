Zoomat niega el acceso a personas con posibles enfermedades

Como resultado del protocolo sanitario establecido en el Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), ha permitido detectar en el mes de enero de 2021, a 25 personas con algún síntoma relacionado con el Covid 19; como lo es tos, gripa, escurrimiento nasal, ojos irritados e incluso padecimientos estomacales, por lo que se les ha negado el acceso a los recorridos que ofrece este zoológico.





La institución informó que el acceso al zoológico continúa siendo con previa cita, en grupos de no más de 15 personas, mayores de 12 años, individuos no vulnerables; asimismo, después de cumplir con estos requisitos deben pasar por el filtro sanitario, y si no se detecta ninguna sintomatología, pasan por el arco desinfectante y son acompañados por un guía durante todo su recorrido, con la finalidad de reforzar medidas como sana distancia y uso permanente del cubrebocas.

En ese sentido señala que el ZooMAT se suma al llamado a no relajar las medidas de protección ante el Covid-19, evitar aglomeraciones y estar pendiente de los síntomas que se puedan presentar para buscar atención médica oportuna y mantener el aislamiento correspondiente.

Además reconoce que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, ha tenido un gran efecto social, pues la convivencia cambió de forma radical, lo que ha provocado enfrentar retos debido a la confinación por tiempo prolongado en casa, el estrés y la ansiedad que esto provoca en las personas, lo cual ha hecho que lugares como el ZooMAT, se conviertan en una alternativa saludable para relajarse y sobrellevarlo.

Por último la dependencia señaló que no obstante, el autocuidado, la responsabilidad social y el seguimiento riguroso de las medidas preventivas, es vital para frenar los contagios; por ello, el zoológico ha seguido un protocolo estricto de acceso, el cual incluye medidas específicas en cuanto a edad, número de personas que pueden acceder, uso de cubrebocas y condiciones médicas, además de la implementación de filtro y arco sanitarios.

