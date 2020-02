Demandan libertad de militantes del PT presos en San Cristóbal de las Casas

Ex diputados federales y locales por el Partido del Trabajo (PT) solicitaron al gobierno del estado, del que son aliados en la coalición Juntos Haremos Historia, la libertad de seis de sus militantes de Bochil presos en el penal de San Cristóbal de las Casas.

El Comisionado Político Nacional, ex diputado local y ex diputado federal, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, advierte que no se ha seguido las normas jurídicas en el proceso penal en contra de sus compañeros detenidos el 28 de septiembre del 2019 acusados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del delito de “motín”.













Acompañado de los ex diputados federales y locales Héctor Hugo Robledo Gordillo y Abundio Peregrino García, así como por el ex diputado local Carlos Mario Estrada Urbina, coordinador estatal y ex diputado local, refiere que existe violación a los derechos humanos de los detenidos.

Los presos son Venancio López Núñez, Sebastián Hernández López, Marco Antonio Pérez Molina, Orbelín Hernández López, Adolfo Hernández Núñez, Carmen Pérez Hernández y Apolinar Hernández Díaz, “maestros se sienten traicionados”.

Solicitan la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, puesto que creen que ha faltado legalidad en el proceso penal seguido por la Fiscalía General de Justicia a cargo de Jorge Luis Lláven Abarca y Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside Juan Oscar Trinidad Palacios.





La Fiscalía General del Estado no se sujetó al nuevo sistema penal acusatorio, deberían seguir su proceso en libertad, así quedó asentado en la mesa de diálogo y concertación para el progreso y desarrollo de Bochil que se instaló el 14 de enero con diversas autoridades de gobierno del estado, ayuntamiento de Bochil, Diócesis de San Cristóbal de las Casas a través del presbítero Joel Padrón de Simojovel, como coadyuvante.





Los detenidos son habitantes de los pueblos originarios, si queremos paz y progreso en Bochil se tiene que resolver el fondo del asunto, nos referimos a la situación legal del presidente municipal militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gildardo Zenteno Moreno, que está entorpeciendo los acuerdos de la mesa de diálogo, advierten.

/TG