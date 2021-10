Denuncia extorsión de agentes de aduanas en puesto de control Cerro Gordo

Una mujer de origen mexicana interpuso una denuncia penal por presuntos actos de corrupción de un agente aduanal en el puesto de control Cerro Gordo, ubicado en los limites de Villa Comaltitlán y Huixtla.

Elvia Margeri "N", mencionó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer su demanda por la extorsión de 11 mil pesos que le pedía una oficial de comercio exterior de nombre Luz “N”, para permitirle llevar sus maletas, ya que consideraba que era muchas maletas las que portaba.

Explicó que el argumento de la funcionaria federal fue que estaba traficando ropa de segunda mano (paca), cuando era su ropa personal que lleva para la ciudad de Guanajuato en donde está radicando actualmente y buscando un empleos.





“Yo estudio comercio exterior y se mis derechos, por ellos, interpuse la demanda en contra de esta mal funcionará, ya que si alguien no le pone un alto segura realizando los actos de corrupción como el que quería hacerme”, expresó.

Añadió que espera que la FGR realice las investigaciones necesarias y se castigue como marca la ley a esta mal funcionará que están en dicho puesto de control aduanal de Chiapas.

“Ella me estaba pidiendo que depositará la cantidad de 11 mil pesos para dejarme avanzar a una tarjeta de una tercera persona de quien desconozco el nombre, pero alcance escuchar que era de un elemento de la marina”, abundó.





Denuncia ante la FGE presunta corrupción por agente aduanal. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Aseguró que los funcionarios o trabajadores de aduanas estaban consiente que era un delito, por ello, no proporcionaba su número de cuenta bancaria, ya que con ello se comprobaría el delito de extorsión.

“Yo perdí mi boleto, pues ya no pude seguir con mi camino a Guanajuato, ya que no me podría ir a sin mis pertenencias por eso me regresé a Tapachula e interpuse esta demanda en contra de esta funcionaria federal” finalizó.