Agua para el pueblo: especialista en hidráulica urge diseño de obras con enfoque humano

Las obras hidráulicas tienen que ser diseñadas con base en las necesidades de la población, tienen que hacerse nuevos diseños, rehabilitarse las que no funcionan y atender las necesidades de la población dispersa, Chiapas es de los estados que presenta rezagos y debe atenderse el acceso al agua como un derecho humano, de un millón 351 mil hogares solo se garantiza el abasto a este recurso natural del 87.6 por ciento de la población.

De acuerdo con Gloria Espíritu Tlatempa, miembro de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, los trabajos para el desarrollo de las obras Hidráulicas tienen que adaptarse al cambio climático para afrontar la exigencia de la cobertura al cien por ciento y atender la dispersión social, ello implica la rehabilitación de la infraestructura que no funciona por diversas causas, o no funciona como debiera, lo que implica hacer nuevos diseños que permitan sacar adelante aquellas instalaciones que se encuentran obsoletas.

Otros de los retos es que poder ampliar la cobertura, en el país hay regiones y estamos con más rezagos que otros, tiene que hacerse con creatividad para atender no solo el servicio o el abasto, sino la calidad del agua, las acciones de los tres niveles de gobierno tienen que aterrizar en mejoras, la demanda cada vez será mayor, la exigencia es de mayor calidad, y para ello hay que obedecer a normas ya establecidas a nivel nacional, estatal y municipal de acuerdo con el tamaño de la población y al grado de contaminación que se está generando.





Agua para el pueblo: Especialista aboga por obras hidráulicas centradas en las necesidades de la gente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ya es mucho el uso de productos químicos contaminantes, los productos industriales contaminantes, agroquímicos y pesticidas y otros que se usan en el campo que se tienen que llevar a control con un monitoreo constante, para que a la paz de generar infraestructura para el abasto de agua, se pueda generar la infraestructura para el saneamiento de las aguas, enfatizó la especialista en hidráulica.

De acuerdo con el Plan Hidráulico de Chiapas, hay ciudades de Chiapas que tienen mayor cobertura de agua potable y otras que tienen menos, Tuxtla Gutiérrez alcanza el 93.9 por ciento de abasto de agua, pero el municipio indígena de Oxchuc alcanza apenas el 29.9 por ciento de cobertura de agua, sin embargo, de las 292 plantas de tratamiento de aguas residuales el 33.1 por ciento de encuentran activas, el 3.7 por ciento de encuentran muy deficientes, el 58.9 por ciento no operan y el 4.1 por ciento de encuentran en construcción.





En ese sentido, Espíritu Tlatempa añadió que el conocimiento en magia de hidráulica en el país es muy amplia, por lo tanto, se tienen que generar soluciones integrales, contundentes, que satisfagan las necesidades de la población, la aplicación de las normas nacionales tiene que ser muy estricta, se requiere del apoyo de la participación de la sociedad, de una gran conciencia social.

Reconoció que un elemento complejo es que a veces no coinciden las instituciones públicas con la cobertura de agua, con el rezago, el tipo de infraestructura que se necesita, sobre todo, para atender el justo reclamo de la población dispersa, si bien hay abundante agua no está bien distribuida, los centros de población están ubicados no en sitios idóneos, en las partes más altas de los cerros, y hay que superarlo con estudios disciplinados, con metodologías de aguas distintas, mucha población que no es atendido por ningún gobierno busca sus propias soluciones como abastecerse de manantiales, lamentablemente el recurso natural no es de la calidad requerida para su consumo, apuntó.