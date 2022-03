Diputada indígena de Oxchuc omite voto para elegir Concejo Municipal

La diputada local indígena Cecilia López Sánchez, originaria de Oxchuc, se abstuvo de hablar sobre el conflicto político electoral de ese lugar, el pasado lunes en la sesión del pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, incluso se abstuvo de votar para la elección del Concejo Municipal.

López Sánchez originaria de Oxchuc fue presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego fue diputada local por esa misma fuerza política del 2015 al 2018, mismo periodo en que la alcaldesa fue María Gloria Sánchez, cuando estalló la violencia en contra del sistema de partidos políticos en ese municipio indígena del norte de Chiapas.





La diputada local indígena Cecilia López Sánchez, originaria de Oxchuc, se abstuvo de hablar sobre el conflicto político electoral de ese lugar / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





López Sánchez es vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y de la Comisión Permanente, y se ha mantenido al margen de las desiciones del poder legislativo en relación con el nombramiento de los concejos municipales, primero el 31 de diciembre del 2021 y luego el pasado lunes con este segundo concejo municipal.

La actual diputada sufrió el rechazo de las comunidades indígenas del 2015 al 2018, sin embargo, para el proceso electoral local ordinario del 2021, por escrito hicieron público su rechazo a verla en las boletas electorales por el distrito que integra Oxchuc, por ello la alianza en la que participó su nuevo partido, Mover a Chiapas, lo postuló para Las Margaritas.





La diputada local indígena Cecilia López Sánchez, ex del PRI y ex del PVEM, ahora de Mover a Chiapas, no opina nada que tenga que ver con Oxchuc, su lugar de origen, ni llamados a las partes, ni los buenos deseos ahora con la nueva autoridad municipal.