Ejidatarios retiran letreros que habían colocado zapatistas el pasado viernes

SAN CRISTÓBAL.- Decenas de pobladores de la Ranchería Huitepec Los Alcanfores, retiraron varios anuncios que habían colocado miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el pasado viernes, cuando hicieron presencia en la reserva ecológica ubicada en las faldas del cerro del Huitepec en San Cristóbal de Las Casas.

Al respecto, los habitantes de la Ranchería Huitepec los Alcanfores acordaron que no permitirán que nuevamente los encapuchados arriben en la reserva ecológica de 102 hectáreas, ya que ellos no tienen nada que hacer en esta zona, porque las tierras tienen dueño, por lo que se trasladaron al lugar para realizar trabajos de limpieza.





Te puede interesar: Zapatistas se retiran de la reserva ecológica de la que habían tomado posesión









En un comunicado señalaron que más de 200 personas se encargaron de retirar varios anuncios con la leyenda del EZLN que habían dejado los zapatistas en la zona de la reserva ecológica y es así que los pobladores de la Ranchería Huitepec realizaron la limpieza y que no permitirán que desconocidos se apoderen de las tierras, porque en estos días ya no es tiempo de invasiones.





Desde esta tarde del domingo realizaron recorridos los agentes que fueron nombrados para cuidar el bosque/Foto: Cortesía | Pobladores





"Nosotros acordamos que debemos proteger las tierras y es por eso que se formó una comisión de vigilancia para que no sean invadidas y que ninguna persona deberá de colocar anuncios porque estas tierras les pertenecen a los habitantes de la Ranchería Huitepec los Alcanfores, los zapatistas que llegaron dejaron letreros y estrellas, que según ellos es su logo como zapatistas, pero ya se retiraron todo esos anuncios y ya no más invasiones de tierras, ya no es tiempo de invasiones", señalaron.





Por lo que desde esta tarde del domingo realizaron recorridos los agentes que fueron nombrados para cuidar el bosque que están ubicados en las faldas del cerro de Huitepec en la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas, que por mayoría acordaron proteger las tierras de 102 hectáreas.