El Río Sabinal y su emblemático árbol de Sabino en Tuxtla Gutiérrez

El Río Sabinal tiene su origen desde la parte norte en el municipio de Berriozábal en un lugar conocido como paso burro, este afluente recorre todo el municipio pasando por Tuxtla Gutiérrez y desembocando en el Río Grijalva dentro del Cañón del Sumidero, está unión va hacia Tabasco y posteriormente al Golfo de México.

Mediante una entrevista en exclusiva para El Heraldo de Chiapas, Guillermo Sánchez Gómez , cofundador del grupo de observación de aves Heliomaster, de acuerdo con la información proporcionada está cuenca tiene de longitud de Berriozábal al Cañón del Sumidero alrededor de 38.1 kilómetros.

Guillermo Sánchez Gómez , cofundador del grupo de observación de aves Heliomaster / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Árbol nacional de México Sabino

En este Río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez nace el emblemático árbol nacional de México de nombre Sabino o conocido también como Ahuhuete, perteneciente en esta capital del estado a la vegetación conocida como caducifolia, así como el único perteneciente al grupo de las coníferas dentro de ellas también están los pinos, encinos, etc.

Este árbol es el elemento icónico del Río Sabinal, es por este que este afluente lleva el nombre en honor al árbol que en nombre zoque es Quitstimbak, mientras que el nombre del árbol en zoque es Tixincuy.

En este Río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez nace el emblemático árbol nacional de México de nombre Sabino o conocido también como Ahuhuete / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

El Sabino no se encuentra en peligro de extinción dentro de la República si no más bien dentro de Tuxtla Gutiérrez, se encuentran en un proceso de extinción esto se debe a que el Río Sabinal cuenta con árboles grandes, no hay jóvenes y las semillas que germinan no duran mucho ya que se ahogan y mueren.









“Esto se da principalmente por la falta de riberas, llanuras de inundación que es la parte terrestre que naturalmente hay en los ríos, como ya no existen estas partes, solo se tienen muros de contención, ya no hay zonas donde crezcan sanamente estos árboles, por lo que la población es de ancianos y al morir ya no habrá quien los reemplace”, mencionó Sánchez Gómez.

El Sabinal en Tuxtla Gutiérrez cuenta con alrededor de 200 sabinos, el árbol de Sabino en náhuatl se conoce como Ahuehuete / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Con cuántos árboles cuenta el Río Sabinal y su desarrollo

El Sabinal en Tuxtla Gutiérrez cuenta con alrededor de 200 sabinos, el árbol de Sabino en náhuatl se conoce como Ahuehuete, que significa viejo de agua, esto debido a que crecen en ríos o arroyo y tienen un tiempo de vida longeva un ejemplo de ellos es uno con hasta 2 mil años, este se encuentra en Santa María el Tule en Oaxaca, los de Tuxtla rondan dentro de los 100 y 600 años de vida.

Te puede interesar: Anuncian “Farmacia Viva” en el museo botánico de Tuxtla Gutiérrez

Su desarrollo es de lento crecimiento y requieren mucha agua, lo cual se han visto afectados ante las modificaciones que se han hecho en el río; “el agua ahora cece de manera vertical, lo que hace que las plantas queden ahogadas, en cambio si creciera a los lados, lo que haría que las semillas se fueran hacia zonas más alejadas del cauce, donde no se verían ahogadas” dijo el joven especialista.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️