Empresario de CANIRAC llama a mejorar seguridad en Chiapas

El empresario Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentos (CANIRAC), hizo un llamado a mejorar la seguridad de Chiapas.

En entrevista telefónica, Acero Bustamante, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CANIRAC, dijo que los hechos ocurridos la mañana de este lunes en Ocozocoautla de Espinosa son eventos a los que no estamos acostumbrados, y esperamos que no vuelvan a ocurrir.

Para Chiapas son hechos aislados, reprobables y lamentables, que desgraciadamente en otras partes de la república son todos los días, pero nosotros vivimos cien por ciento del turismo y hay que tener cuidado como nos comunicamos las y los chiapanecos, pero que si no inhubinod la llegada de turistas y deja de ingresar recursos al estado.

Somos el estado más pobre de la república mexicana, eso no se nos deje olvidar, y podemos impactar más negativamente, no hay que dejar de reconocer estos eventos peligrosos, pero a la vez, no son en todo el estado, sino focalizados y tenemos muchas fortalecerlas para ofrecer al turista, no debe dejar de venir el turista, eso es fundamental, sino dejamos sin empleo a muchas personas, y luego hay un círculo vicioso porque si no tienes trabajo tienes que delinquir.

Aero Bustamante insistió que no hay que espantar a los turistas, que vengan, tenemos muchas fortalezas. Estamos en segundo lugar a nivel nacional en indicadores de seguridad, eso es muy importante, estos hechos son aislados, esperamos que no sigan sucediendo, que impacte más la seguridad en el estado es trabajo de todos, sobre todo en percepción, porque en percepción estamos arriba del 70 por ciento, de una inseguridad que no corresponde, pero tenemos fortalezas para que vengan los turistas.

Dijo que mejorar la seguridad es tarea de todos, la Mesa de Seguridad Estatal sesiona todos los días, por estamos en segundo lugar en indicadores, aunque tiene que verse más reflejado en la realidad porque en la percepción no estamos bien, tenemos que mejorar el trabajo en equipo para que sigan viviendo los turistas, sino vamos a seguir siendo el estado más pobre.

