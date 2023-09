Activista alza la voz contra la Transfobia tras ataques sistemáticos en su contra

María de la Encarnación Pereyra, representante del Colectivo con los Mismos Derechos y con los Mismos Nombres, defendió a la población trans, que en Chiapas se compone de unas 200 mil personas, "de los ataques sistematicos de la activista, feminista, defensora de los derechos humanos, y secretaria técnica del Consejo Ciudadano de la Comisión de Atención a Feminicidios del Congreso del Estado, Selene Domínguez".

Cuenta que la abogada Domínguez "ha atacado reiteradamente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans, sin motivo alguno, su prédica está cargada de ideología vulgar, rancia, urdimbre del oscurantismo, y esto es debido a que las personas trans hemos avanzado en la derecho y reconocimientos".

Hace un llamado a Selene Domínguez a moderar su lenguaje. ¿En qué le afecta a que las mujeres trans obtengamos la mínima dignidad y derechos que a lo largo de la historia nos ha sido negadas? No sólo eso, hemos sido y lo sabe bien, el blanco de los ataques en todos los estratos sociales, víctimas de burlas, chismes, chistes, ridiculizaciones, estigmatizaciones, negación a una educación por nuestra expresión de género, por lo mismo no podemos acceder a empleos bien remunerados o simplemente a empleos dignos.

"Selene Dominguez, señora de todos mis respetos, ¿qué acaso usted no sabe que los Derechos Humanos no se circunscriben solo a las personas como usted? Qué acaso no sabe que en la búsqueda de una vida digna, acceso a una justicia real y no simulada y la dignidad de ser lo que nuestra alma y corazón nos dictan hemos pagado precios tan altos como la vida misma.

A Maricarmen de la Encarnación Pereyra le preocupa la discriminación prevalecientes por los altos costos para la población trans, en la década de los años 1990 hubo muchos crímenes en Chiapas, pero en el 2019 la vida le arrancaron a Itzayana López Hernández, en busca de su identidad en la Ciudad de México.

Precisa que la dignidad y el derecho al desarrollo de la libre personalidad de las personas son universales, intransferibles, y que sus

comentarios transfóbicos no abonan en nada a una sociedad más igualitaria y humana a la que tanto un día soñamos construir.

Puntualiza que los comentarios transfóbicos en contra de la población trans son armas silenciosas que atentan incluso contra la vida de las mujeres trans, con discursos que violentan derechos han hecho apología de la violencia; el comentario de Selene Dominguez es transfóbico, y el llamado es a respetar los derechos de este sector de la población, reiteró.