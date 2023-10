Silencio en el Comité Estatal de Morena Chiapas ante asesinato de encuestadores

Tuxtla Gutiérrez.- En completo silencio se encuentra el Comité Ejecutivo Estatal del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Chiapas, pues no hay quien aporte información sobre los lamentables sucesos ocurridos en el municipio de Juárez, ubicado en el norte de la entidad, dónde se reporta desaparecido Adrián Cid Pérez y ocurrió el asesinato de Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, encuestadores.

Adrián Cid Pérez habría desaparecido la madrugada del sábado, mientras que los hechos en los que perdieron la vida las otras dos personas habría ocurrido posteriormente; los cuerpos fueron localizados el domingo y en ese sentido, la dirigencia estatal de Morena está cerrada a la información, pues no hay nadie que informe sobre las víctimas, sobre si continuarán las encuestas o no.

El edificio del partido en Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el barrio El Maguey se encuentra casi vacío; esta casa editorial acudió al lugar y los asistentes del presidente estatal Carlos Molina indicaron que el político suspendió su agenda local para atender el tema fuera de Chiapas, con la dirigencia nacional. "Nosotros somos empleados y no tenemos nada que decir al respecto", señaló el personal.





El Comité Ejecutivo Estatal del partido político Morena en Chiapas guarda un completo silencio ante el asesinato de dos operadores y la desaparición de uno más en el municipio de Juárez



📲https://t.co/C5Nfh1l9Ik pic.twitter.com/azbA1JszKU — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 2, 2023





En todo caso, añadieron que es responsabilidad exclusiva de la presidencia del partido dar un informe sobre lo sucedido, también sobre si las encuestas se continuarán o no realizando y en dado caso si se brindaría seguridad a los encuestadores y además dónde se continuarían con los trabajos; no hay quien responda las preguntas pues ni siquiera hay presencia de las secretarias, ni de algún vocal o funcionario de la dirigencia a cargo de Carlos Molina. “Es un asunto delicado, entendemos pero nosotros no somos ni militantes”, indicó el poco personal que está en el inmueble.





Desde la dirigencia de @PartidoMorenaMx exigimos la aparición con vida de nuestro compañero Adrián Cid Pérez quién fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez, Chiapas en la madrugada del sábado.

Con mucho dolor, tristeza e indignación, lamentamos y… — Mario Delgado (@mario_delgado) October 2, 2023





En las oficinas de Morena en Tuxtla Gutiérrez hemos solicitado entrevista con el presidente Molina pero no ha sido posible y difícilmente se podrá, según sus asistentes, porque la agenda se ha modificado rotundamente; no se sabe cuándo estará en Tuxtla Gutiérrez, ni lo que proceda después de estos lamentables acontecimientos.