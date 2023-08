Transportistas podrían aplazar bloqueos en Chiapas de manera definitiva

Esta mañana a través de un mensaje emitido por Bersaín Miranda Borraz, presidente del Movimiento Nacional de Transportistas dirigido al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al gobernador del estado de Chiapas, dio a conocer el motivo por el cual se están manifestando en diferentes puntos del estado.

Han expuesto una serie de preocupantes irregularidades y abusos que han estado enfrentando por parte de las "autoridades" de la Secretaría de Movilidad y Transporte de la entidad.

Asimismo se destaca la situación de persecución que los transportistas están sufriendo, lo cual ha desencadenado movilizaciones de protesta en el día de hoy en el Soconusco, Zona Costa, Zona Selva, Zona Norte. Los transportistas aclaran que esta situación no es representativa de la administración actual, sino que se trata de un problema que ha persistido a lo largo de varias administraciones.









Cabe mencionar que el presidente del movimiento menciona que el día de hoy se tendrá una reunión con la actual secretaria de gobierno, la Lic. Cecilia Pérez Flores. De no atender las peticiones se sumarán más transportistas bloqueando de manera definitiva, ya que hasta el momento es intermitente, así como en la capital chiapaneca decidieron no bloquear para no afectar al turismo, pero se sumarán al no recibir respuesta positiva.

Ante esto mencionó el presidente que no se trata de que hagan una ley desde el escritorio, tratando de exigir que se tengan unidades de modelos recientes para el servicio público, si no se tiene la garantía para recuperar la inversión.

"El estado en el que se encuentran las unidades no es por falta de responsabilidad de los transportistas, no es por falta de iniciativa de querer brindar un mejor servicio ha sido precisamente por los actos de corrupción de los funcionarios públicos los que tienen en la quiebra a nuestras y nuestros compañeros transportistas", dijo Miranda Borraz.

Así también comentó que la visión y los deseos de mejorar la calidad del servicio se tiene, pero hasta el momento no han habido funcionarios con los que se pueda trabajar de la mano, ya que desde hace muchos años se ha propuesto un reordenamiento en las rutas, así como las urbanas y suburbanas.

Esto con el propósito de desconcentrar el primero cuadro de la ciudad, esto hablando de Tuxtla Gutiérrez, ya que estas rutas se diseñaron cuando estaba todo el movimiento en el primer cuadro y actualmente las dependencias y plazas comerciales están al entorno de la ciudad; "tenemos que diseñar rutas en donde los usuarios no tengan que venir desde sus colonias, hacia al centro nuevamente a buscar otras rutas para llegar a su destino", abundó.

Ante ellos afirman que están dispuestos a trabajar de la mano del gobierno, siempre y cuando asuma su responsabilidad y se vean sustentando los estudios de factibilidad, en los estudios técnicos y así poder entrar a la modernización de transporte, pero hasta el momento aseguran que se han vendido las rutas buenas al mejor postor.

Se menciona que en el pasado, en la administración de Manuel Velasco, el entonces titular de la Secretaría de Transporte, Mariano Rosales Zuart, propuso que los transportistas pagaran una cantidad mensual a la secretaría, a cambio de una supuesta protección contra el transporte irregular o pirata. Ante la negativa de los transportistas a pagar por esta protección, las mismas autoridades promovieron el pirataje en el estado como fuente de ingresos para sus bolsillos.

La denuncia también señala que la llegada de Mario Carlos Culebro como titular de la secretaría continuó con esta política y se diseñó una iniciativa de ley conocida como "ley del garrote", que buscaba someter a los transportistas que exigieran sus derechos. Aunque esta iniciativa no se logró publicar durante esa administración, Aquiles Espinoza, quien ahora ocupa el cargo de titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ha retomado esta iniciativa de manera maquiavélica, logrando facultades extraordinarias que incluso exceden las de otros poderes del estado.

Asi tambien otras de las inconformidades es que Aquiles Espinoza ha estado supervisando minuciosamente a los transportistas concesionados, mientras que el transporte pirata ha continuado operando con impunidad. Los transportistas expresan que Aquiles Espinoza, al igual que su predecesor Mariano Rosales Zuart, busca beneficiarse económicamente y utilizar el cargo político como trampolín para sus ambiciones personales.

La denuncia finaliza con una petición para detener los otorgamientos de permisos para mototaxis al margen de la ley, así como la concesión de transporte público por acuerdos en la oscuridad. Los transportistas piden una vez más disculpas a la ciudadanía por las manifestaciones pacíficas que han sido necesarias para hacer frente a las malas políticas públicas y los abusos de poder.