Defensores de Derechos exigen atención urgente a los conflictos sociales en Chiapas

Defensores de derechos humanos no gubernamentales en los Altos de Chiapas exigen al Estado Mexicano la atención urgente de los conflictos sociales que parecen cada vez más escalar en los niveles de criminalidad, analizan que los más álgidos son Pantelhó, Chenalhó, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, así lo explican Reynaldo Pérez y José Vázquez Gutiérrez.

En conferencia de prensa en la plaza central en la entrada principal de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, indicó que debido a las amenazas y persecuciones constantes en contra de los defensores de derechos humanos, "nos indigna y nos preocupa está situación lamentable en todo el estado de Chiapas".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ante tales circunstancias, exigimos que los tres niveles de gobierno actúen con todo el peso de la ley para establecer el orden y la paz, tiene que ser de manera inmediata para garantizar la seguridad, la integridad, la paz y que haya gobernabilidad en todo momento en el estado, ya que a la fecha hemos visto su ausencia, su abandono y la falta de intervención para la seguridad de los municipios donde a cada rato hay enfrentamiento, muertes y desplazamientos forzados.

Hacemos este llamado para que restablezcan la paz, la fraternidad, dónde podamos vivir libres de violencia donde se respete la vida, los derechos humanos de las personas mayores, niños, mujeres y hombres.

Hoy en día miles de niñas y niños han perdido sus clases por tanta violencia, hay mucha gente sin trabajo, dónde no pueden si salir a trabajar sus tierras, no les han brindado atención médica, a la vez, invitamos a la sociedad en general solidarizarnos ante está situación que estamos enfrentando, juntos busquemos la paz y el diálogo no a la violencia, reiteró el abogado.









Añadió que les preocupa la vida y la seguridad de las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, le ha tocado defender a víctimas de Chenalhó municipio cercano a Pantelhó, dónde se están suscitando hechos graves de violencia, desde el 2016 ha empeorado los niveles de violencia, no sabemos quién y contra quién, pero lo que exigimos es Estado de Derecho donde han focos rojos, hay muchos rumores sobre los diversos grupos los grupos en pugna, pero no queremos volver a los años 1994, 1997, no queremos masacres, está a punto de explotar los grupos pacíficos y armados en los Altos de Chiapas.

No hay cifras de desplazados pero está huyendo la gente por estos focos rojos, el hilo conductor de estos conflictos sociales tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, por la cercanía con Guatemala, además de estos municipios otros terrenos en conflicto son Aldama, Chalchihuitán, Oxchuc, Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra, expuso Reynaldo Pérez.

