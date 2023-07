¡Zonas de peligro! Colonias en Tuxtla no son aptas para vivir tras registro de fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas en Tuxtla Gutiérrez tienen que generar el interés de la política pública de los gobiernos de hacer lo que les toca, evitar los desarrollos habitacionales o fraccionamientos sin planeación, a la vez, sancionar a los fraccionamientos donde no deben, obligar a los particulares, los fraccionadores, a dejar esas área verdes, revisarlas y constatar que realmente se lleve a cabo zonas urbanas en zonas aptas para ello, no en zonas de riesgo, dijo la representante de la asociación civil Tierra Verde Naturaleza, Cynthia Reyes Hartmann.

La mala planeación de la ciudad ha ocasionado que por fuertes lluvias los escurrimientos levanten las alcantarillas, "la ciudad está llena de agujeros por alcantarillas no cerradas", el dinero del no pueblo a través de los impuestos no se está yendo para resolver los problemas más importantes como el crecimiento y desarrollo urbano con orden y planeación estratégica e integral, enfatizó en entrevista.





Más bien se le apuesta a magnas obras que se vean bonitas pero no resuelven el problema de ordenamiento, la ciudad tiene enorme déficit de banquetas, mientras que las calles de las colonias del norte y sur en las partes altas y medias de los cerros donde más baja de las lluvias las vialidades están completamente destruidas, calles que no se encuentran ni en las comunidades lejanas, es importante que el recurso público se destinen a las verdaderas prioridades, añadió.





Comentó que en las partes altas de los cerros de Tuxtla Gutiérrez es donde se requiere mayor trabajo de prevención, mejores condiciones de las áreas verdes, las colonias que se ubican en las partes más altas de la capital son las que han crecido más desordenadas, las que en este momento de manera urgente requieren de trabajo en sus calles para generar zonas de absorción del agua, si es necesario hay que remover y rehacer la parte alta, a modo de que sea seguro para los que viven ahí y para los que estamos abajo.

Tuxtla Gutiérrez ha crecido y se ha desarrollado de manera irregular, no ha habido una correcta planeación para el asentamiento de sus más de 700 colonias, no se ha respetado la carta urbana, ni el ordenamiento como se debió respetar desde hace mucho tiempo, donde ha habido un nuevo fraccionamiento no se ha basado en un plan, lo más importante sería crecer de acuerdo con un ordenamiento, dijo la bióloga.





Sugiere que la ciudad está a tiempo de promover un crecimiento de acuerdo con un plan de desarrollo urbano, no crecer desordenadamente, no que el plan avale el desorden, Tuxtla Gutiérrez no tendría estos problemas de inundaciones y de fuertes escurrimientos, son los asentamientos humanos en la cuenca tiene que bajar la fuerza de los escurrimientos con una cobertura forestal suficiente.

En la parte alta se necesita calles diseñadas correctamente a modo de que el agua no baje en línea recta con una gran fuerza si no que se vaya deteniendo, que las calles en vez de ser puro cemento tienen que ser zonas de absorción como jardines de lluvia que frene la velocidad de los escurrimientos, reiteró Reyes Hartmann.

