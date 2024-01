Puente sin restaurar en Barrio San Francisco se convierte en foco de inseguridad

En una de las arterias principales del barrio San Francisco, residentes han expuesto sus quejas debido a una mala obra ubicada en la 14a Sur entre 2a y 3a Oriente Sur, donde les quitaron un puente y llevan 7 años sin que lo restauren, volviéndose un nido de maleantes, ladrones, personas adicta a estupefacientes, venta de droga y ahora vivienda para migrantes.

Hugo Reyes Merida, habitante de esta colonia mencionó que ya no soportan la situación, argumenta que como colonos se han reunido y ya tienen conocimiento las autoridades de lo sucedido, donde a través de un oficio se levantaron las firmas, así como el pago de catastro y posteriormente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas había dado la orden a Angel Torres, Secretario de Obras Públicas para que realizará la obra de ese puente.

Ya hicimos los papeles, el presupuesto ya esta dado, lo que queremos saber es que hicieron con ese dinero porque no nos han hecho caso

Dijo Hugo Reyes Merida













Para pasar hay un tubo de chapopote, ahí a diario niños de un kinder cercano arriesgan su vida, así como habitantes y personas de la tercera edad, tal fue un caso reciente donde mencionan que hace 8 días se cayó una persona al querer pasar por ahí.

Reynaldo David Ramírez Aguilar es un joven que a diario transita para ir al trabajo o tomar las rutas colectivas que pasan en la esquina, siendo víctima de ese tubo lo que le provocó una caída dejándolo un mes postrado en cama.

Los hechos se suscitaron hace 6 meses, en donde por lo resbaloso que se llega a poner el chapopote se le fue el pie y resbaló, vecinos acudieron rápido para auxiliarlo junto a su papá y acostándose en la cama ya no pudo caminar quedando policontundido.

En el lugar varias personas han caído al querer cruzar por el tubo / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Otra de las habitantes afectadas es Adriana Paredes Vázquez, ella es una persona de la tercera edad, pidiendo de manera urgente a las autoridades de los 3 niveles que los escuchen, ya que esta vialidad conecta de la carretera Villaflores al Libramiento Sur.

Ya tiene 7 años que vivimos de pura mentira, ¿Qué está pasando?, cuando quieren apoyo y están en campaña todo nos ofrecen, pero para que cumplan, nunca llega, queremos que las autoridades nos hagan caso

Explicó Adriana Paredes

Cabe mencionar que los colonos dentro de estas denuncias no solo recalcan la falta de esta obra, si no la afectación que ha provocado, ya que el lugar se ha convertido en un punto de venta de droga, refugio para ladrones, además ya se han suscitado 8 homicidios y 2 violaciones a menores de edad, esto a que las patrullas ya no pueden pasar y ahí huyen sin ser perseguidos por la ley, aunado a eso recientemente con la llegada de migrantes se ha vuelto casa para ellos.

El Barrio San Francisco lleva siete años sin puente / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Esteban Salazar, colono del Barrio San Francisco y afectado, ha dicho que lleva 12 años y 7 años afectado por el derrumbe del puente, esto debido por la inundación ocurrida en esa fecha, obras públicas derrumbó los puentes pero se olvidaron de volver a poner el de la 14a Sur.

Día tras día hay un accidente, un niño, una persona mayor, pasando por el tubo y se cae, de noche ni quien se arriesgue, aunque estén enfermos, vaya por medicamentos, lo que causa un grave problemaMencionó Esteban Salazar

En el lugar varias personas han sufrido accidentes ante la falta de un puente / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Los colonos piden respuestas del porqué no se ha efectuado la obra, si ya se tiene los planos, han recibido a los de obras, ya tienen los papeles y firmas, el recurso ya se otorgó y los traen aplazando las fechas desde mayo, donde hasta ahora continúan en la misma situación, siendo una urgencia para ellos la construcción inmediata del puente.