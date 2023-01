En Tuxtla Gutiérrez, cerca de 120 mil perros y gatos viven en situación de calle

En la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, se cree que existen unos 120 mil perros y gatos callejeros, lamentablemente se genera por una inconciencia de la ciudadanía. Aunque se han dado ataques de animales a personas, no se han confirmado casos de rabia, sin embargo se realizan campañas permanentes de vacunación y esterilización los días miércoles y sábado.

Además, hay una venta irresponsable, sumado a que el soltar a la calle a caninos y felinos genera una problemática muy grande, se reproducen sin control, los orines y las eses fecales de los perros y gatos en situación de calle pueden transmitir a las personas problemas bacterianos y parasitarios.





“Se considera que por cada 5 personas del municipio de Tuxtla Gutiérrez hay un perro en situación de calle deambulando, estaremos hablando más de 120 animalitos entre perros y gatos, es una cifra bastante elevada, hay que generar las campañas de esterilización, si no hay apoyo de la ciudadanía para mermar estas poblaciones, no hay recursos e insumos que alcance para esterilizar a todos estos animales”, expuso Alfredo Ruiz Coutiño.

El director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tuxtla Gutiérrez, anunció un procedimiento administrativo por abandono de mascotas, la aplicación de 36 horas de arresto, además de sanciones económicas de entre 4 mil y 8 mil pesos, también por maltrato animal se aplicará de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización, aunque se actualiza el reglamento para aplicar entre 50 a 100 UMAS, “sólo así las personas van a entender que se trata de un ser vivo que necesitan una vida digna”.









Las colonias consideradas como focos rojos por la abundancia de perros callejeros son las de la periferia, como Terán, San José Terán, Plan de Ayala, Patria Nueva, Maldonado, Juárez, Reforma, Kilómetro 4, entre otras del lado norte, donde se genera constante reporte de mordida de perros a dueños.

Hay ataques a personas por la presencia de hembras en celo, por la presencia de una hembra gestante o que ya parió cachorritos, por la defensa de su territorio, por maltrato aumenta la agresividad, se defienden mordiendo, si están en calle es porque la ciudadanía lo ha provocado, a veces los animales se regalan a personas que no tienen el mínimo amor por los animales y terminan en la calle.

En la capital hay venta desmedida de estas mascotas, hay animales que los venden haciendo creer que se trata de una determinada raza y cuando va creciendo ya no tiene esas características por las que fue adquirido, se compran animales para espacios pequeños pero crecen demasiado y al final terminan en la calle.

En Tuxtla Gutiérrez hubo la venta en diciembre principalmente afuera de súper mercados, estas ventas no son legales, hay que denunciar, no son razas cien por ciento puras, luego crecen desmedidamente y no es lo que esperaban del animal la familia que lo adquirió y el canino termina en la calle.

Se realiza campaña permanente de vacunación y esterilización en días miércoles y sábado/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La población también debe denunciar la venta clandestina y el acto de regalo de mascotas, la adopción tiene que ser responsable, quien lo recibe debe garantizarle calidad de vida, por parte de instituciones no existe un centro de control o perrera, asociaciones civiles tienen espacios pero son muy pequeños, en razón de la dimensión del problema, entre ellas la asociación Huellas Chiapas en la colonia El Jobo, que realiza una campaña de concientización sobre el cuidado de los animales, la adopción responsable y evitar el maltrato, debe garantizar su salud y bienestar de las mascotas.

Desde el 9 de enero se lleva a las colonias de la capital la campaña de vacunación y esterilización, de lunes a viernes pueden llevar a sus mascotas a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios en segunda norte y calle central. En las colonias hay que esperar los módulos en miércoles y sábado de 10 de la mañana a las 14:00 horas, para que las mascotas sean inmunizadas, las vacunas han sido aportadas por la Secretaría de Salud.









Desde el 18 a la fecha se han aplicado en la capital más de 30 mil vacunas a perros y gatos, de octubre del 2021 a octubre del 2022 fueron más de 9 mil dosis y en este 2023 deberán superar las 10 mil, tenemos que ser poseedores responsables de las mascotas.