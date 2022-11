Marchan en Tuxtla por Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Más de 300 mujeres integrantes de colectivas feministas de Tuxtla Gutiérrez, salieron este viernes a las calles para conmemorar de forma pacífica el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El contingente salió del Parque de la Juventud, localizado al poniente de la capital chiapaneca, avanzaron por la Avenida Central y culminaron con un mitin en el Parque Central.

También puedes leer: ¡Ni una más! Mujeres en Tuxtla Gutiérrez exigen un alto a los feminicidios

Ahí, todas las asistente levantaron la voz por aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y también por aquellas víctimas de feminicidio.









Ahí una de las asistentes denunció que “Chiapas es uno de los estados donde no se buscan a las mujeres, los feminicidas no desaparecen las autoridades no levantan el protocolo que por ley se marca para salvaguardar la vida de las mujeres, niñas y jóvenes chiapanecas”.

Por su parte, Ailin Rodríguez representante del Frente Nacional de Violencia Vicaria en Chiapas, dijo que Chiapas tiene una deuda con las madres, ya que hay muchas que ni siquiera saben que lo que están viviendo violencia vicaria, porque normalizan la violencia por el machismo que se vive en el estado.









“Nosotras pedimos justicia para nuestros hijos, somos madres sobrevivientes de violencia vicaria, fuimos separadas injustamente, con mentiras, con denuncias falsas, de nuestros hijos menores de edad, el peor de los casos lleva más de 15 años sin sentencia”.

Cabe destacar que desde el 2016, siete municipios de Chiapas fueron decretados como focos rojos por violencia de género, entre los que se encuentran Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.