Jubilados y pensionados de la Sección 7 del SNTE exigen pagos pendientes desde 2018

Unos 20 mil jubilados y pensionados de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demandan el pago de un bono de mil 250 pesos suspendidos desde el 2018 al 2022, no obstante que en el 2019 se hizo un compromiso que lo pagaría la Secretaría de Educación, no se ha cumplido, así lo denunció el representante de la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados de Chiapas, Jorge Manuel Arcia Martínez.

Indicó en conferencia de prensa en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, que la deuda global oscila en los 125 millones de pesos, el bono que aunque es mínimo, es resultado de una conquista sindical, y tiene que ver con el reconocimiento del Estado Mexicano a los trabajadores de la educación para hacer frente a la vez, a los precios elevados de los productos, bienes y servicios básicos.

Se hizo el planteamiento al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en el 2019, y se estableció que sería la Secretaría de Educación la instancia que le daría atención a nuestras necesidades, pero hasta la fecha no se le ha pagado a los compañeros jubilados y pensionados, algunos compañeros ya fallecieron y no se les pagó con esta conquista sindical.

Estamos solicitando a las autoridades que los bonos se nos pague en una sola emisión los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, aunque ya estamos cursando casi la mitad del año 2023 y debería ser considerado para que se atienda este ejercicio en beneficio de los jubilados y pensionados el magisterio correspondiente al sistema federal.





Por otra parte, Rolando Rosas, pidió que intervenga el gobierno del estado ante el gobierno federal para que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización; el salario mínimo vale 207.44 pesos y las UMAS menos de 103.74 pesos, la diferencia es mucha, además, al momento de la jubilación se establece que el pago las pensiones será en salarios mínimos.

Nuestra concesión de pensión es en salario mínimo, por lo tanto, debe pagarse en salario mínimo, no en Unidad de Medida y Actualización, esta disposición de pago en UMAS en vez de salario mínimo fue de manera autoritaria por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y aunque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le planteamos que pudiera no pagarnos el retroactivo, sí queríamos que a partir de su gobierno se cumpliera con la legalidad, pero no se ha garantizado esta prestación justa.





En San Cristóbal maestros jubilados exigen pago de bonos atrasados





Más de 20,000 maestros jubilados y pensionados en el estado de Chiapas, de la sección 7 del SNTE exigen el pago de bonos atrasados desde hace 4 años y la última promesa que le hicieron fue el día de ayer 31 de mayo de 2023, pero fueron promesas, por lo que podrían iniciar una serie de protestas en el estado, porque el pago ya está autorizado por el gobierno de la entidad.

En San Cristóbal maestros jubilados exigen pago de bonos atrasados / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Lo anterior, en conferencia de prensa, Alejandro Sotelo Hernández y Hernández coordinador de la región altos, acompañados de 20 jubilados más, denunciaron que desde hace 4 años no han recibido un bono que autorizó el gobierno del estado y que los cheques están siendo retenidos en la secretaría de educación, por lo que exigieron el pago inmediato, porque son más de 20,000 maestros en Chiapas que están siendo afectados.

"Estamos aquí nuevamente para denunciar ante los medios de comunicación, porque la secretaría de educación no ha liberado los cheques de un bono que autorizaron, para este 8 de junio nos citaron a una reunión en Tuxtla Gutiérrez para buscar una solución del pago, como jubilados y pensionados exigimos que nos paguen, porque en un año se va el gobierno y nos quedan con esa gran deuda de los bonos que no nos han querido pagar", indicó Hernández y Hernández.

Finalmente, dijo que después del 8 de junio si no hay una solución favorable a sus demandas se movilizarán los más de 20,000 jubilados y pensionados en todo el estado de Chiapas, Sotelo Hernández hizo un llamado nuevamente el encargado de pagar los bonos liquidar los adeudos de los miles de maestros, "porque nos han pedido documentos y más documentos y hemos entregado de manera puntual pero el problema continúa".

Con información de Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas