Jose López, es un comerciante informal que vende prendas de vestir para dama en el centro de Tuxtla Gutiérrez, dice que permanecen organizados por cuadras, principalmente en la primera poniente, calle central y primera oriente, desde la primera sur hasta la séptima sur, sin embargo, el ayuntamiento los ha discriminado.

Dice que permanecen alertas ante cualquier acometida de la autoridad municipal a través de los fiscales o de la policía municipal, sobre todo, por proteger su mercancía, toda vez que por decomisos de productos de dos mil o tres mil pesos, se paga de multa 5 mil o 6 m pesos, el doble del valor del producto.





Jose López, con su mercancía en el hombro precisa que desde hace por lo menos quince días ha mermado la presión de la autoridad municipal, no sé si por ser el mes de diciembre o porque nos quieren dejar vender algo o quién sabe porque, autoriza grabar y fotografiar su mercancía y cuenta que no le hacen mal a nadie, ni compiten con los comercios formales, su capital es mínimo contra los grandes empresarios o micros o pequeñas empresas de manera que solo buscan conseguir unos cuantos pesos para poder sostener a sus familias.





Vendedores ambulantes reportan hostigamiento de los fiscales a la baja



Consultando en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, no se reportó la existencia de un programa de atención al comercio informal, más bien busca un mecanismo de regularización para que puedan pagar impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero no es aceptado por los comerciantes informales, debido a que sus ingresos son mínimos y van desde los 50 pesos diarios a los 350 pesos diarios, a veces mayor el ingreso o también un promedio de 200 pesos, por lo tanto, no pueden ser considerados cómo contribuyentes al SAT.





No cualquiera concede entrevista, confunden a comunicadores con los fiscales, de quienes se tienen que cuidar para proteger su mercancía, en las banquetas ofrecen sus productos, principalmente ropa.





Por las banquetas de la primera poniente desde la primera sur hasta la sexta sur se han instalado corrido los puestos de los vendedores informales, no interrumpen el tráfico vehículos, en la esquina de la tercera sur existe una marimba con el ambiente a través de una aportación voluntaria.





Comercios informales ven una disminución en el hostigamiento de los fiscales, se han establecido en las banquetas



En la calle central desde la quinta sur a la novena sur está despejada de comercios por las obras de rehabilitación, aunque de la cuarta a la quinta sur permanece una exposición de productos por parte de comercios afectados por las obras viales, alrededor de los mercados públicos del centro de la capital, permanecen apostados en las banquetas los vendedores.





No se observan fiscales por ahora, han aprovechado los comerciantes informales a instalarse en las banquetas, además de ropas, hay frutas, verduras, dulces, panes, relojes y cubrebocas.





En las calles hay presencia de mucha gente, la circulación del transporte público y privado es lento, algunas personas caminan en la calle en el área de circulación de vehículos debido a que las banquetas están ocupadas por el transporte, no se observan agentes de tránsito ordenando la circulación, las únicas vialidades interrumpidas son las que se encuentran en rehabilitación.

