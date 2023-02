Familiares exigen justicia por Damián, niño que falleció dentro de una guardería

Tuxtla Gutiérrez. Familiares, amigos y conocidos del pequeño Damián quien muriera la mañana del pasado martes en el interior de una Guardería ubicada en la 8 norte entre 12 y 13 poniente del barrio Magueyito exigieron justicia por su Muerte.

"Me habló el director de la escuela de Apellido Patrinos como a las 11:30 de la mañana, tomé un taxi de mi trabajo y me fui para allá , mi hijito estaba muerto, lo quise revivir pero ya no tenía signos vitales, de acuerdo a la maestra mi niño salió del área de guardería y cayó a la alberca, después cuando lo sacaron ya estaba muerto" señaló la Mamá del menor.

Por su parte don Rigoberto Moreno indicó que pudo haber habido omisión por parte de los directivos de la escuela, debido a que ellos dejaron pasar mucho tiempo y no lo cuidaron por lo que cayó en el área de la alberca, descartando que se broncoaspiró con comida, cuando nos lo entregaron estaba todo empapado, todo mojado.









Los dolientes pidieron de manera enérgica un castigo a los responsables de la institución, quiene tienen toda la obligación de cuidar y salvaguardar, y todo el peso de la ley para quien o quiénes pudieran ser culpables.

Por el momento a los padres de familia del centro escolar se les informó que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, después que se haga las indagatorias correspondientes.









El menor de tres años de edad fue velado en su domicilio ubicado en la colonia Plan de Ayala, posteriormente hubo una misa de cuerpo presente en la iglesia de la Santa Cruz, posteriormente fue llevado al panteón ejidal de Terán.









El cuerpecito del infante yació en el interior de un caja blanca pequeña, la cual fue cargada por varias personas, entre llantos y globos blancos fue despedido y sepultado.