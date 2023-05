¡Emociones al máximo! Así se vivió el festival "El Dorado" en Tuxtla Gutiérrez

El día de ayer, sábado 27 de mayo se llevó a cabo la primera edición de el festival "El Dorado" donde pudimos admirar a grandes artistas musicales y proyectos emergentes como lo son "Astronomía Interior" liderado por Jesús Báez y Ángel Mosqueda, integrantes de Zoé y el gran regreso a los escenario de Los Bunkers, no dejando atrás la grata presentación de "The Rasmus" quienes sacaron el lado emo de cada persona presente en el Panchón Contreras.

Foto: Cortesía Moises Cruz





Las puertas abrieron a las 14:00 horas y la gente estaba más que lista, pero sobre todo emocionada para poder ver a sus bandas favoritas, The Shelter fue la banda que le dio inicio a este festival, empezando a calentar motores y gargantas, la segunda banda en presentarse fue Astronomía Interior, con sus sonidos electrónicos fusionados con pop y rock pusieron a vibrar el recinto.

Astronomía Interior / Foto: Cortesía Facebook





De los mas esperados fueron Allison, quienes con sus más grandes éxitos nos llenaron de nostalgia y muchos recuerdos, canciones como "Aquí" "Baby Please" "Frágil" "Memorama" entre otras, fueron causantes de emociones sin fin para el público. Reyno, un Dúo mexicano originario de la Ciudad de México se encargaron de mantener las vibras estables y recargarnos con sus canciones llenas de amor y melodias de otro universo, canciones como "Fluye" "Quimica" "Fórmula" no pudieron faltar en el repertorio.

La presentación más esperada por todos en el estadio fue sin lugar a duda la de Los Bunkers, quienes por mas de 8 años de ausencia regresaron a los escenarios y la capital chiapaneca fue testigo de un gran show, no podemos dejar atrás la historia de esta icónica banda que nos hizo saltar y mantenernos firmes coreando cada canción, "Ven Aquí" "Llueve sobre la ciudad" Bailando solo" "Y Volveré" dejaron atónitos a cada alma dentro del recinto, al terminar su set, dieron las gracias y el público se entregó totalmente a los chilenos.

Los Bunkers / Foto: Cortesía Facebook

La gran llegada internacional a este festival y sobre todo una gran sorpresa fueron The Rasmus, aquella reconocida canción en los 2000´s "In The Shadows" que los ha posicionado a través de los años fue el reventar del Panchón contreras, fue inevitable controlar la emoción y disfrutar de cada canción de la agrupación finlandesa.

The Rasmus en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Cortesía Facebook

Para cerrar con broche de oro, uno de los representantes del medio nacional, Panteón Rococó, puso a bailar a los fanáticos con ese sabor de Ska que solo ellos saben transmitir, con sus grandes éxitos "La Carencia" "Vendedora de Caricias" "Esta Noche" "Toloache pa mi negra" entre otras. El grupo nacional dio un gran espectaculo que descargó entre la audiencia, dejando un gran sabor de boca y esperando próximas presentaciones en el estado de Chiapas, ya que siempre se espera presenciar un concierto de ese calibre.

Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó / Foto: Cortesía Facebook

Las expectativas fueron superadas y "El Dorado" se añade a la lista de grandes festivales realizados en Tuxtla Gutiérrez, los organizadores comentan que el gran resultado que deja este proyecto dan esperanzas para que Tuxtla sea sede de eventos con esta magnitud.

