Fuga de agua en Colonia Insurgente pasa desapercibido, SMAPA hace caso omiso

Tuxtla Gutiérrez.- Habitantes de la colonia Insurgentes, concretamente de la calle crisantemo, afirman que cada mañana se forma un camino de agua que sale desde una coladera y pese a que ya se realizó el reporte a SMAPA estos aún no arreglan esta fuga, teniendo mas de un mes desde que este hecho sucede, lo que provoca que se pierda mucha agua.

En la colonia antes mencionada no tienen el problema de la falta de agua que han sufrido más de 30 colonias en las últimas semanas, aquí es completamente lo contrario y es que debido a la falla de una tubería el agua se desperdicia quedando en plena calle.

También puedes leer: Colonias sin agua, restablecimiento de servicio podría tardar más días

Los vecinos afirman que más de uno ha denunciado a las oficinas de SMAPA este caso y únicamente dicen que ya existe el reporte del servicio y que en cuestión de días se presentarán a arreglar el siniestro.





Habitantes de la colonia Insurgentes denuncian que cada mañana se ve un camino de agua que sale desde una coladera, esto ya fue reportado a SMAPA pero aún no la arreglan teniendo mas de un mes de que sucede este hecho pic.twitter.com/gFEBSHtqCn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 18, 2022





“Hemos marcado directamente a las oficinas, nos comentan que ya se generó el reporte, que no es la primera vez que marcan y que ya están en espera de las unidades para arreglarlo, sin embargo, ya pasó mucho tiempo y aún no pueden checarlo; una vez un vecino dijo que vinieron pero ese es el único acercamiento que han tenido” Ever Domínguez, vecino.

Algunos otros comentan que quizá con el tema del trabajo del brazo norte que terminó hacer un par de días, lo primordial era acabarlo, por lo cual, esperan que ahora que está finalizo ya tengan más tiempo para venir a checar el problema de la colonia insurgentes.





Los vecinos afirman que más de uno ha denunciado a las oficinas de SMAPA este caso y únicamente dicen que ya existe el reporte del servicio / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Creemos también que estaban pendientes de la fuga que se dio, que quizá por eso no se concentraban tanto en las demás; ahora que terminó ya checaran los reportes de las demás colonias y esperamos que el nuestro sea uno de los primeros atendidos” Vicente René, ciudadano, finalizó.