Fuga de profesionistas ambientales, una preocupación que aqueja en Chiapas

Al Colegio de Ingenieros Ambientales del Estado de Chiapas le preocupa que los ingenieros ambientales cuando egresan piensan en migrar, no obstante que estamos en el estado con mayor biodiversidad y aquí está el campo de trabajo, lamentablemente es donde menos trabajo tenemos, los gobiernos en vez de que aporten soluciones y programas quitan y eso hace que los ingenieros ambientales no se queden en la entidad, expuso su presidente Gibrán Alberto Salas Megchún.

Lo que deseamos, dijo, es que cada vez haya más fuentes de trabajo donde los ingenieros ambientales puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos en las instituciones de educación superior, este escenario es complicado para los egresados, la segunda preocupación es la gran contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente, los problemas más graves son precisamente la contaminación de ríos, acuíferos, ríos subterráneos, mantos freáticos, contaminación y arrastre de suelos, falta de tratamiento adecuado de residuos sólidos, ese el mayor dolor de cabeza, la basura.

También puedes leer: Emergencia en Chiapas, 75 municipios con vulnerabilidad al cambio climático

Enfatizó que en la entidad lamentablemente no ha sido posible el generar rellenos sanitarios en número suficiente como se necesitan en los diversos municipios del estado para darle un destino final a la basura, aunque no existe una medición de la basura que se genera, podría ser más de un millón de toneladas diarias, nos hace falta prevenir la contaminación, solo compensamos con rellenos sanitarios, también existen basureros a cielo abierto, el tema de los rellenos sanitarios es complicado y delicado, el medio ambiente no ocupa al Estado mexicano porque no es tema político como tampoco construir plantas de tratamiento de aguas residuales.





#Local | Al Colegio de Ingenieros Ambientales del Estado de Chiapas le preocupa que los ingenieros ambientales cuando egresan piensan en migrar, cuando Chiapas es el estado con mayor biodiversidad y con amplio campo de trabajo pic.twitter.com/aeFVVbqwyO — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 31, 2022





Abundó en entrevista que el trabajo que se tiene que hacer es en conjunto para el saneamiento, para la prevención de la contaminación discriminada, tenemos que comenzar haciendo conciencia de que existe el problema y que hay que resolverlo de manera integral, evitar el consumismo, disminuir el consumo de lo que no necesitamos para bajar el nivel de contaminación, dejar de usar servilletas para escribir, pero también la educación ambiental tiene que ser desde niños, los adultos es complejo educarlos y hay que empezar por la infancia, la adolescencia y las juventudes.

Afortunadamente en la capital del estado vemos un interés por sanear el río Sabinal, es una iniciativa buena, pero hay que hacerlo con todos los afluentes, pues nos hace falta trabajar en equipo, falta visión de Estado y de manera integral, la apertura de parte del colegio está para proporcionar asesoría para buscar la mejoría del medio ambiente para recuperar lo que está perdido.

A los cuerpos de agua llega lamentablemente muchos productos químicos, la cultura contemporánea no entra en el sector agropecuario, falta la enseñanza hacia una agricultura y ganadería libre de químicos, no va a disminuir hasta que tengamos la certeza de que los sistemas orgánicos con más sanos, más rentables y competitivos, necesitamos políticas para disminuir el uso de agroquímicos, no hay sanciones por su uso cada vez mayor, se siguen regalando a los campesinos.

Municipios Parque Natural Encuentro, será reforestado por ambientalistas

Subrayó Salas Megchún que una evidencia del deterioro de los ecosistemas es el arrastre de suelos a las partes bajas de las cuencas, el azolve de los ríos y arroyos, consecuencia de la tala de árboles en las partes altas y medias de las cuencas, el cambio de uso del suelo es muy elevado, no hay retención de suelos.

Sostiene que reforestar es una actividad tiene que ser una tarea de todos y para el bien de todos, no se debe politizar, tienen que ser una responsabilidad permanente en todos los campos, la sociedad tiene que forjar la idea de la reforestación, mientras la parte ambiental no sea tema de votaciones no será rentable para el sistema político.

Apuntó que compensar es más caro que prevenir, el saneamiento del Sabinal está saliendo muy caro, y se corre el riesgo de que la siguiente administración no le de continuidad, las descargas residuales que desembocan en ese afluente desde un principio debieron evitarse, que junto con los rellenos sanitarios son un tema complejo.





Los gobiernos en vez de que aporten soluciones y programas quitan y eso hace que los ingenieros ambientales no se queden en la entidad, expuso su presidente Gibrán Alberto Salas Megchún / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por otra parte, en la contaminación de los ríos de Chiapas tiene que ver la intervención del humano, el asentamiento de población en las partes bajas de las cuencas que generan un acotamiento de los ríos, el nivel de contaminación tienen que ver con la cultura de la gente, las actividades de las poblaciones, en la capital nuestras actividades inciden en el río Sabinal y en el río Grijalva, el daño a la fauna nativa, los ríos se ven influenciados por el uso de químicos en los campos agropecuarios, el trabajo no puede ser independiente, sino integral o unidad, las instancias de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, expone el ingeniero Leonardo Díaz.

Subrayó que compromiso y responsabilidad ambiental es el lema del colegio y es precisamente lo que hace falta a nivel institucional y como sociedad, las plantas de tratamiento de aguas residuales son necesarias en todos los municipios de Chiapas, mucha infraestructura ya existe, pero dejaron de funcionar, falta rescatarlas, generarles buen mantenimiento y operación adecuada, al menos se han construido unas cien en el estado en diversas épocas y solo funcionan unas cinco en la entidad, no privatizarlas porque la operación sale más caro.