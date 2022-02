¿Fuiste a un hotel o motel el 14 de Febrero? debes saber esto

Como es bien sabido, la industria hotelera está sobre saturada el 14 de febrero por ser el día de los enamorados, ya que resulta ser un momento romántico e inolvidable para muchas parejas visitar estos establecimientos, sin mencionar todas las promociones que lanzan para convencerte.

Pero, te has preguntado ¿realmente cuentan con un buen servicio de limpieza y sanitización? Una investigación del programa Inside Edition de la cadena CBS, reveló que en 9 de 10 hoteles visitados por investigadores, el personal no cambió las sábanas o simplemente no fueron lavadas con el método correcto.





Cientos de personas entran y salen de las mismas habitaciones, los responsables de la limpieza aparentemente sanitizan y desinfectan el lugar cuando el huésped se va dejando la habitación "impecable". Lo que a simple vista pareciera ser un lugar ordenado y limpio ademas de estar bien aromatizado, te convence que estás fuera del alcance de virus y bacterias, a final de cuentas, uno como cliente es lo que busca recibir.

Una de las funciones que cumple la luz ultravioleta es mostrar la suciedad que el ojo humano no ve a simple vista/ Foto: CortesIa | Pixel

La verdad es totalmente diferente. Si volvieras el día de mañana al mismo hotel y pidieras en recepción la misma habitación en la que estuviste un día antes pero ahora llevarías contigo una lampara de luz ultravioleta, al ingresar nuevamente a la habitación, una vez más verías a simple vista que se encuentra en perfecto estado, seguidamente sacaras la lampara de luz ultravioleta, la enceldares estando totalmente a oscuras, prepárate para la sorpresa que te llevaras si pasas esa luz por las sabanas, almohadas y paredes de la habitación.

La mugre, suciedad y bacterias que el ojo no capta a simple vista son revelados por la luz UV ya que es una de sus funciones, piénsalo dos veces si quieres ir nuevamente a un hotel o motel barato.