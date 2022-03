Gremio aplaude reforma a favor de la seguridad de los periodistas

Distintos personaje aplaudieron la reforma de finales de febrero pasado de la Cámara de Diputados al Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en materia de secreto profesional de los periodistas, para que trabajen en libertad y protegidos en favor de la democracia de México.

La modificación del artículo 362 del Código de Procedimientos Penales establece que los periodistas deben guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o su profesión, mientras que el 182 del Código Penal Federal indica que tratándose de los periodistas no le será aplicable ninguna multa cuando declare ejercer el secreto profesional.

El ejercicio profesional del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.

En ese sentido, Isaín Mandujano Camacho, periodista chiapaneco, consideró que es relevante que se haya agregado el precepto de periodistas porque junto con las otras profesiones la del comunicador también tiene que garantizarse, preservarse y respetarse el derecho al secreto profesional, es decir, así como los sacerdotes y ministros religiosos, los abogados y defensores de derechos humanos, los médicos que no tienen porqué revelar cierta información, nos asiste a los comunicadores este derecho.

"El hecho de que se considere en el Código Nacional de Procedimientos Penales es importante y relevante, y creo que esto sin duda alguna va a evitar hostigamiento judicial de instancias como las fiscalías en diferentes estados del país, me asombra y me espanta que no hubiera estado la inclusión del secreto profesional de los periodistas desde que se creó este artículo, si alguna profesión se ha convertido en alto riesgo en este país es precisamente la de los periodistas en los últimos años", añadió.

"Sin duda que es tarde pero al fin lo están incluyendo, es importante y relevante, ojalá que tomen nota de ello los responsables de la investigación, la procuración y administración de justicia para que se respeten los derechos de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, muchas veces a los comunicadores la gente tiene mucha confianza al grado que le filtran información porque saben que la mayoría somos periodistas que manejamos información con discrecionalidad", sustentó.

También puedes leer: San Cristóbal será sede del Encuentro Nacional de Periodistas

"Lo importante cuando llega la información no es quien lo revela, sino qué tan importante es y luego entonces se valora si vale la pena hacerlo público o no, por eso muchas veces quienes hostigan en ese sentido a los periodistas o a los medios de comunicación para que le digan quien aportó la información, ejemplo de ello es la renta de La Casa Gris, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, el problema no es quien filtró la información, sino quién ha sostenido la veracidad y nadie ha demostrado lo contrario, como el hecho de que tampoco se puede obligar a los sacerdotes a decir cuantos criminales se han llegado a confesar, tiene todo el derecho de guardar esa secrecía", reiteró Mandujano Camacho.

Mientras tanto, Gaspar Romero Pérez, corresponsal y presidente del Foro de Periodistas Chiapanecos, consideró que esta reforma es un avance pero el secreto profesional del periodista debería estar señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias, se comenzó a impulsar a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

"El secreto profesional de los periodistas permite hacer su trabajo sin que ninguna autoridad lo pueda mandar a llamar o lo obligue a confesar quien le reveló la información, eso es algo bueno, muy positivo, esperemos ver ahora cómo se comportan las autoridades porque vemos mucho riesgo en el país en el ejercicio periodístico, el asunto legal se está promoviendo y se debe aterrizar en todos los estados de la república mexicana para que la labor de los periodistas sea más profesional, muchos creerán que no tienen problemas, pero es un avance para el mejor ejercicio de la profesión".

"Faltan más leyes como la Ley para el Ejercicio Periodístico de este país, establecer las reglas, si bien es cierto que se reforman otros artículos del Código Penal Federal y Código de Procedimientos Penales, se debe avanzar en otras reformas que permitan al país un ejercicio periodístico de mejor manera, hay que pensar en los pendientes para proteger el ejercicio periodístico", destacó.