INE sigue sin hacerse cargo de las elecciones en municipios violentos

El Instituto Nacional Electoral (INE) espera que se alcancen acuerdos entre el gobierno del estado y municipal con las comunidades de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra para que autoricen el desarrollo de las elecciones extraordinarias que ordenó realizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó la Vocal de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.

Está a la espera de que se resuelva la problemática en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, donde no ha habido elecciones constitucionales para miembros de ayuntamientos, hemos estado al pendiente para ver si es posible llevar a cabo las elecciones, evidentemente el Congreso del Estado tendría que emitir la convocatoria correspondiente, añadió.

En Frontera Comalapa se realizó elecciones ordinarias para elegir miembros de ayuntamiento / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En los comicios ordinarios del 2021 en Frontera Comalapa se realizó elecciones ordinarias para elegir miembros de ayuntamiento, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) entregó constancia a la planilla encabezada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero por hechos de violencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las anuló.

Mientras tanto, en Honduras de la Sierra no hubo elecciones ordinarias en el 2021 y el Congreso del Estado convocó a elecciones extraordinarias para el primer domingo de abril del 2022, tanto en este municipio como en Frontera Comalapa, sin embargo en ambos no se realizó por no haber garantías para ello.

Hay una sentencia demos Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena que se lleven a cabo estas elecciones extraordinarias, no ha habido las condiciones y bueno si no las hay tampoco estamos obligados a lo imposible, enfatizó en entrevista la funcionaria del INE.

En ambos municipios existen concejos municipales designados por el Congreso del Estado el 30 de septiembre del 2021 y en funciones desde el 1 de octubre del 2021, con el nombramiento de provisionales hasta en tanto se realizan las elecciones extraordinarias para elegir miembros de los ayuntamientos y estamos a la espera de lo que irá aconteciendo, apuntó Rodríguez Sánchez.

En ambos municipios existen concejos municipales designados por el Congreso del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Hay situaciones muy particulares que afectan las elecciones evidentemente, y en su mayoría las cuestiones afectan a los ayuntamientos, la elección municipal, sin embargo, ambos municipios deberán celebrar elecciones ordinarias en junio del 2024 para presidente de la república, diputados federales, senadores de la república, gobernador del estado, presidentes municipales y diputados locales.

“Es una situación conflictiva, si tengo conocimiento de estos dos municipios donde no ha sido posible llevar a cabo las elecciones y además hay otro municipio, Oxchuc, que por usos y costumbres tampoco se llevan a cabo las elecciones municipales, al final de cuentas, los vocales distritales tienen muy bien identificados los problemas”.

