Le canta a la vida: Juan David perdió la vista pero no la esperanza de salir adelante

Juan David Ríos Salazar, de 49 años de edad, es originario de Oaxaca pero lleva ya muchos años viviendo en Tuxtla Gutiérrez; agradece y valora la hospitalidad de la gente, se dedica a cantar en las calles y avenidas de la capital. Hace diez años, a causa de un accidente perdió la vista pero no la esperanza, el gozo y la alegría de salir adelante.

A través de sus canciones dice que convoca a la gente a donarle unas monedas; agradece de manera anticipada la solidaridad y nos cuenta lo que le sucedió. “En mi lugar de origen una puerta de cristal reventó y los vidrios acabaron con mi vista, fue sometido a cirugía y aunque pareciera que tiene abiertos los ojos, no ve nada. “Antes del accidente mi vida era distinta; a veces mi familia no quiere que salga a la calle y me quedo encerrado pero casi siempre salgo; tengo ingresos para tortillas y puedo colaborar para sostener a mi familia”, dijo co un gesto de alegría en su rostro, al sentirse productivo.

Y es que su esposa trabaja en una agencia de venta de seguros para autos, pero él hace lo necesario para colaborar pues dice que no es correcto que toda la carga económica sea de su pareja. “Hay personas que al parecer se molestan por lo que hago, pero hay otras que no y no les cuesta despojarse de unos pesos para ayudarme, por eso les agradezco infinitamente”, sostuvo.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cuestionado sobre cuanto tiempo lleva cantando en las calles, diojo que lleva tres o cuatro años cantando en las esquinas de las calles de lugares como el barrio de San Marcos, Guadalupe, San Francisco, El Calvario, San Roque donde, acompañado de una bocina y un microfono, reproduce pistas musicales y así canta las canciones; horas más tarde, es su esposa Nicolasa Días quien pasa a dejarlo y tras salir de su trabajo, lo recoje para ir a su casa.

Mencionó que sí ha tenido problemas, principalmente con algunos comerciantes ambulantes, quienes lo han corrido en ocasiones de las esquinas, pues ellos las ocupan para poner sus changarros, pero que no ha pasado a más; cuestiondo sobre sus padres y hermanos, dijo que sus progenitores ya fallecieron y que tiene hermanos, algunos de ellos viven en los Estados Unidos, pero no le ayudan.

Finalmente, Ríos Salazar comparte que su ilusión era jugar fútbol; en su juventud se probó en un equipo aunque no le dieron la oportunidad de demostrar su talento en el deporte; a pesar de las limitaciones, se le ve siempre con una sonrisa y no canta mal las rancheras, pues eso sí, se afina y se pule para dar lo mejor de sí en cada canción.

