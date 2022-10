Ley de Seguridad Interna y Militarización beneficiará a las fuerzas armadas de Chiapas: Bonifaz

Las reformas constitucionales para que las fuerzas armadas permanezcan en las tareas de seguridad hasta 2028, serán de gran beneficio para Chiapas, pues ya habrá destinado un apoyo económico para fortalecer la seguridad pública de los municipios, con ello las policías municipales ya no podrán verse rebasadas por organizaciones criminales, señaló Raúl Bonifaz Mohedano, diputado federal por Chiapas.

“Esto es muy importante porque precisamente al tener poca capacidad la policía estatal, la policía municipal no tiene una capacitación como lo requieren los problemas de seguridad del país al no tener un sueldo digno, al no tener las herramientas de inteligencia para realizar su trabajo fueron superadas por las organizaciones criminales inclusive fueron muchos de ellos comprados para ser cómplices ante las organizaciones criminales, entonces nos beneficia a los estados y los municipios”.





El compromiso que se estableció con la aprobación de esta reforma, es priorizar la seguridad de y para la protección y capacitación, además permitirá evaluar cada seis meses el trabajo de los policías en cada estado y tendrán que emitir un informe al Congreso de la Unión, sobre cuál es la situación en la seguridad en cada uno de los estados y sus municipios.

“Antes ni se hacía entonces por qué las fuerzas armadas tuvieron que intervenir en los temas de seguridad para lograr la paz en el país porque precisamente había incapacidad, insuficiencia de policías para darnos esa seguridad, esa paz esa tranquilidad y de ahí que tuvo que tomar la decisión el gobierno de la República de crear la Guardia Nacional que de acuerdo a la constitución hasta en marzo de 2024 tendría que estar realizando sus funciones y la reforma constitucional nos lleva a que las fuerzas armadas sigan dando seguridad a la nación hasta el 2028 donde también se determinará si continúa o no”, explicó.

Bonifaz Mohedano detalló que la seguridad de este país está en manos de un civil, el cual es representado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el jefe supremo de las fuerzas armadas es un civil, es decir, el presidente de la República, el cual no tiene que ver con las las tareas de las fuerzas armadas como una probable militarización.

Finalmente, destacó que Chiapas es el segundo estado a nivel nacional más seguro del país, debido a que cuenta con una permanente atención a estos temas de inseguridad que se presentan.